Un hecho inesperado ha llamado la atención de las autoridades, debido a los daños que pueda provocar al medioambiente en una sensible zona del Mediterráneo. Un barco cargado con unas 7.000 toneladas de gasóleo se hundió frente a la costa de la isla mediterránea española de Ibiza.

El buque Med Emre, del que falleció un miembro de la tripulación tras su evacuación, se encontraba “con la quilla al sol, lo que indica que no se encuentra hundido en estos momentos”, indicaron fuentes del Gobierno español.

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Un barco con capacidad de lucha contra un posible vertido y una embarcación de salvamento están desplegados en el lugar, a unas 57 millas náuticas (106 km) al este de Valencia y 30 millas (56 km) al norte de la isla de Ibiza, para hacer “una evaluación y seguimiento constante de la situación”, añadieron las fuentes.

“Seguimos muy pendientes del naufragio”, señaló en X el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El buque cisterna de casi 120 metros de eslora sufrió una vía de agua por una razón aún desconocida mientras navegaba de Algeciras a Barcelona, transportando unos 66.000 barriles de productos refinados, según los datos de seguimiento marítimo de la empresa Kpler.

Foto de referencia de un buque cisterna. Foto: Getty Images

“Dos espacios protegidos”

Tras el naufragio, los 17 miembros de la tripulación fueron rescatados. “Dos de ellos necesitaron atención médica” y “uno falleció posteriormente en el hospital de Ibiza”, precisó el Gobierno.

“El accidente se ha producido en una zona de especial valor ecológico, en la que se solapan dos espacios protegidos: el Corredor de Migración de Cetáceos del Mediterráneo y el Canal de Ibiza”, lamentó en un comunicado la ONG de protección de los océanos Oceana.

“Se trata de una zona especialmente sensible, por lo que pedimos una rápida actuación de las autoridades para evitar daños al medio marino y una investigación exhaustiva para determinar las causas del accidente”, declaró Ricardo Aguilar, director de expediciones de Oceana en Europa.

Imagen de referencia del Mediterráneo. Foto: Getty Images

La ONG advirtió de eventuales consecuencias negativas para “las comunidades locales, la pesca y otros negocios de la zona”.

Tras el naufragio, la Dirección General de la Marina Mercante activó un plan marítimo para coordinar la respuesta ante el siniestro y evaluar sus posibles consecuencias medioambientales”, detalló la fuente.

Un 10 % de la carga del Prestige

“Si nos ponemos a hacer una comparativa con el Prestige, que todos recordamos, el Prestige transportaba 77.000 toneladas de crudo. En este caso estamos hablando del 10 % de lo que llevaba el Prestige”, explicó a la radio Cadena SER Emilio Rodríguez Díaz, profesor del máster de Seguridad Marítima de la Universidad de Cádiz.

Foto de referencia del naufragio de España. Foto: AFP

El experto se refería a uno de los peores vertidos de crudo de la historia de Europa, cuando en noviembre de 2002 ese petrolero con pabellón de Bahamas se hundió frente a las costas de Galicia y 63.000 toneladas de fuel acabaron en el mar, ensuciando 2.900 kilómetros de costa.

Casi 200.000 aves marinas murieron, a pesar de la intervención de decenas de miles de voluntarios.

Ante el naufragio del Med Emre, se activó también un plan estatal de protección de las costas para “anticipar una posible afección al litoral y preparar la coordinación de las actuaciones necesarias”, destacaron las fuentes del Gobierno.

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Esto “no presupone que se haya constatado contaminación en la costa”, acotaron.

Un reconocimiento aéreo e imágenes por satélite solicitadas al sistema europeo Copernicus deberían permitir detectar posibles indicios de contaminación en esta zona muy turística en las próximas horas y días.

El Med Emre se construyó “en Turquía en 2019, era de doble casco”, siguiendo lo establecido en el convenio internacional para la prevención de la contaminación del medio marino Marpol, señaló Rodríguez Díaz.

“El buque tenía que tener separados los tanques de carga de lo que es el forro exterior del costado del buque”, lo que crea “una especie de colchón con el que se evita que la carga de este tipo de buques, que es bastante contaminante, salga al exterior”, agregó.

*Con información de AFP.