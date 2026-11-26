Por medio de la Ley 2486 del 2025, el Ministerio de Transporte estableció las numerosas características y requisitos para regular la circulación de vehículos eléctricos livianos de movilidad personal urbana (VELMPU) en Colombia.

Cómo conseguir la ‘placa’ para una patineta eléctrica antes de 2027: lo que debe hacer

Estas unidades, entre las que se encuentran las patinetas eléctricas, son definidas como vehículos asistidos o impulsados por un motor eléctrico y que están diseñados para un uso individual en entornos urbanos.

Las nuevas regulaciones por parte de MinTransporte indican que estas deben portar una lámina de identificación que permitirá reconocer las características técnicas y la categoría del vehículo. La medida impuesta comienza a partir del 1 de enero de 2027.

A pesar del anuncio, hay muchas inquietudes sobre la forma en que se puede conseguir la identificación, así como los vehículos que requieren de esta placa.

Los vehículos VELMPU que deberán portar la lámina

En diálogo con SEMANA, el CEO de CKT GLOBAL S. A. S., Luis Martínez, comentó sobre los vehículos eléctricos livianos que deben conseguir la lámina e instalarla antes del 2027.

El director ejecutivo aclaró que existen cuatro categorías de VELMPU que deberán contar con la identificación, siendo las siguientes:

Vehículos de Movilidad Personal Tipo A (VEP1)

Vehículos de Movilidad Personal Tipo B (VEP2)

Uniciclo

Bicicletas eléctricas

Martínez explica que los VEP1 son aquellas unidades que cuentan con una potencia nominal máxima de 1.000 vatios y una velocidad de construcción de fábrica que no supera los 25 km/h.

Los VEP2 comparten las mismas características que el VEP1, con la única diferencia de que pueden alcanzar una velocidad máxima de 40 km/h.

Los vehículos de movilidad personal tipo A y tipo B hacen parte de las categorías que deberán tener la nueva lámina de identificación. Foto: Getty Images

En estas dos opciones se encuentran alternativas como patinetas o escúteres eléctricos sin asiento que se diferencian por su velocidad máxima.

El CEO también aclaró que existen otros vehículos eléctricos que, si bien no forman parte de la categoría VELMPU, necesitan contar con la lámina de identificación.

“Estos son los vehículos eléctricos que tengan o una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora, y ojo, acá es importante, o que pesen menos de 60 kilos; no es un Y, es un O. Esos también necesitan una laminilla de identificación. Pero ojo, esos no son VELMPU, esos no pueden circular por la cicloinfraestructura, tienen que utilizar la calzada mixta”, aclaró.

¿Cómo conseguir la placa?

La principal recomendación de Martínez para conseguir la placa es acudir directamente con la marca del vehículo eléctrico liviano, ya que son estos los que pueden orientar a los propietarios sobre la información técnica necesaria para solicitar la placa.

La placa técnica deberá incluir datos como el número de serie, el año de fabricación, la potencia y la velocidad máxima. Foto: PlacaEléctrica - API

“La sugerencia es que lo hagan en la marca. Las diferentes marcas tienen diferentes programas y le pueden ayudar a la persona a llenar toda la información que se requiere. Si el usuario sabe y tiene toda esta información, él mismo puede tramitarla y comprar su placa. Hay varios comercios que la están vendiendo”, comentó.

Las placas para los vehículos de categoría VELMPU deben contar con la siguiente información: