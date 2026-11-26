Este jueves, 26 de noviembre, quedó definida la lista completa de pilotos que disputarán la Fórmula 1 en 2027. El último cupo disponible fue para el británico Ollie Bearman, quien renovó su contrato y será compañero de Rafael Camara en la escudería Haas.

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El piloto de 21 años, con 48 carreras disputadas en la Fórmula 1 y un total de 71 puntos en el campeonato mundial, condujo por primera vez para Haas en 2023 antes de incorporarse como piloto titular en 2025.

El director general de la escudería, Ayao Komatsu, afirmó que era una “decisión natural” mantener a Bearman al volante. “Hemos visto su crecimiento, su compromiso y la calidad que aporta al equipo, tanto dentro como fuera de la pista”, explicó.

Lista completa de pilotos para 2027

Con la renovación de Bearman como piloto de Haas, se completaron los 22 jugadores de la grilla de partida para la próxima temporada. Andrea Kimi Antonelli, campeón reinante, seguirá en Mercedes, mientras que Max Verstappen y Lewis Hamilton tratarán de destronarlo en Red Bull y Ferrari, respectivamente.

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Así quedaron distribuidos los equipos:

McLaren : Lando Norris y Oscar Piastri

: Lando Norris y Oscar Piastri Ferrari : Charles Leclerc y Lewis Hamilton

: Charles Leclerc y Lewis Hamilton Red Bull : Max Verstappen e Isack Hadjar

: Max Verstappen e Isack Hadjar Mercedes : Andrea Kimi Antonelli y George Russell

: Andrea Kimi Antonelli y George Russell Aston Martin : Fernando Alonso y Lance Stroll

: Fernando Alonso y Lance Stroll Alpine : Pierre Gasly y Franco Colapinto

: Pierre Gasly y Franco Colapinto Haas : Ollie Bearman y Rafael Camara

: Ollie Bearman y Rafael Camara Racing Bulls : Liam Lawson y Arvid Lindblad.

: Liam Lawson y Arvid Lindblad. Williams : Alex Albon y Carlos Sainz

: Alex Albon y Carlos Sainz Audi : Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto

: Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto Cadillac: Valtteri Bottas y Sergio ‘Checo’ Pérez

Cambios para la próxima temporada

Entre los principales anuncios para la próxima temporada está el recorte del kilometraje total. La Federación Internacional del Automóvil (FIA) decidió acortar los Grandes Premios de Fórmula 1 para la temporada 2027.

La FIA anunció que se reducirán las carreras de un total de 307 kilómetros a 290 kilómetros, un recorte que significará dos o tres vueltas menos por prueba.

La FIA y la Fórmula 1 afirmaron en comunicados separados que esta reducción era una consecuencia inevitable de una decisión previa de disminuir el flujo de combustible en los motores. También decidieron cancelar los planes de “homologación” de las cajas de cambios para “preservar la libertad de desarrollo de los proveedores”.

La comisión, de paso, modificó las normas sobre cuánto tiempo pueden esperar los organizadores para reanudar la carrera después de una interrupción por lluvia, “para garantizar que los espectadores tengan la mejor oportunidad posible de disfrutar una carrera completa si se producen interrupciones”.

El comunicado de la FIA indicó que la comisión también ha introducido cambios en las normas deportivas y financieras, pero no ofreció más detalles.

*Con información de la AFP.