Lucas González parece no tener contemplaciones con James Rodríguez ni con Edwin Cardona en Atlético Nacional.

Para el entrenador, si dichas estrellas no aportan lo que se les pide, “no pueden estar en el campo”.

Jackson Martínez humilló a rival de Nacional: video del amague como en sus mejores años

Derechos de televisión del FPC: informan decisión de Dimayor, tras la reunión con los 36 clubes

Esas fueron las palabras textuales del DT en la última rueda de prensa dada tras el triunfo en el clásico paisa vs. Independiente Medellín.

El estratega hizo referencia a las obligaciones defensivas de James y Cardona para que el club verdolaga logre los objetivos que se ha trazado. Si no lo hacen o no pueden, serán removidos del campo sin importar lo representativos que sean para el balompié de Colombia.

“Tienen que ayudar”

González no les da un trato diferencial, simplemente modifica las formas en las que el equipo juega para que los talentosos se dediquen a lo que saben. A pesar de eso, cuando haya que ‘ponerse el overol’, deberán estar dispuestos para ello.

“James y Edwin son dos excelentes futbolistas y tienen diferentes características. Nos dan mucho cuando tienen el balón cerca de la portería contraria y después tienen características particulares a las que hay que intentar sacarles ventaja”, les resaltó.

Luego de eso, puntualizó sobre lo que está sentenciado para ambos cracks: “Lo que más les valoro es que son jugadores de equipo; lo que yo intento es simplificarles el trabajo cuando perdemos el balón, pero tienen que ayudar al equipo; si no, no pueden estar en el campo. En el momento que no pueden, ellos mismos levantan la mano y dicen: ‘Profe, ponga a alguien más que haga esto mejor’”.

Lucas confrontó un pensamiento que está instaurado en el público al hablar de las estrellas de un equipo: “La gente piensa que por el estatus que tienen dentro del equipo y en el FPC no tienen que hacer nada cuando perdemos el balón, pero así sería imposible jugar en Nacional y ganar títulos”.

James Rodríguez en el partido de Atlético Nacional vs. Once Caldas por Copa BetPlay. Foto: David Jaramillo

En algún tramo de la carrera de James se le criticó no sacrificarse por su equipo y desligarse de los aspectos defensivos. En Nacional parece que para todos es obligación: “Ellos ponen sus características a disposición del equipo y eso estamos logrando, que todos entiendan que el equipo está primero”, dijo el DT.

“Para recuperar el balón, no es lo mismo Felipe Marín o Jorman Campuzano que James Rodríguez o Edwin Cardona. Se necesita que todos entiendan lo que tienen que hacer y estén dispuestos a hacerlo; aquí lo están”, culminó expresando González.

Doblete de asistencias vs. DIM

James Rodríguez salió ovacionado por el estadio Atanasio Girardot luego de dar dos asistencias en el más reciente clásico frente al DIM.

Por su desempeño, lo eligieron como la figura del partido y dio sus impresiones al final del juego.

⚽🔥 “Feliz, es importante porque hemos hecho un buen partido hoy y el equipo ha ganado. En estos partidos hay que darlo todo. Sueño con ganar títulos“ James Rodríguez, volante de Nacional. #MuchoMásFútbol https://t.co/AnuVYNolwt — Win Sports (@WinSportsTV) November 26, 2026

“En estos partidos hay que darlo todo; si no, yo creo que no te va a alcanzar. Ellos son un equipo bueno, con grandes jugadores, y bueno, hoy fuimos justos ganadores”, resaltó del triunfo logrado que los puso líderes del cuadrangular A.

Ahora para Atlético Nacional y James Rodríguez se viene Independiente Santa Fe en Bogotá. Dicho juego está programado para este sábado, 28 de noviembre, a las 7:30 de la noche.