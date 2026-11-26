Yina Calderón se ha destacado desde hace varios años como una de las figuras más polémicas del mundo digital y del entretenimiento, ganando cada día más popularidad gracias a su participación en algunos realitys como La casa de los famosos Colombia, transmitido por el Canal RCN.

Este reconocimiento la ha llevado a escalar en otros proyectos de talla internacional, como Juego de Villanos, de Telemundo, captando la atención de más internautas en plataformas digitales. Por esta razón, recientemente se convirtió en tema de conversación luego de lanzar un ácido comentario a la esposa del cantante de música popular Giovanny Ayala en medio de su matrimonio.

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“Puedes casarte con él, pero la dueña de su corazón soy yo”, escribió la empresaria de fajas el pasado 25 de noviembre a través de sus historias de Instagram junto con una fotografía del artista en su boda junto a su pareja.

Esta corta, pero contundente frase encendió las redes sociales, reviviendo los rumores sobre el supuesto romance que la influenciadora habría sostenido en el pasado con Ayala, relación que el cantante siempre ha negado públicamente.

Ante esta situación, los presentadores del matutino Buen Día, Colombia provecharon su visita a este espacio televisivo para cuestionarla al respecto. Allí, Yina Calderón aclaró que se trató de una reacción para agitar la polémica, mas no para manifestar realmente un sentimiento.

Yina Calderón no se guardó nada tras la boda de Giovanny Ayala Foto: Tomado de redes

De hecho, aseguró que se enteró de la boda de Ayala cuando ya viajaba desde Neiva y comenzó a ver varios comentarios en redes que la señalaban como “despechada”. Justamente por eso, la creadora de contenido mencionó que decidió pronunciarse y “alborotar el avispero”, pues recalcó que ni siquiera sabía que el artista se había casado con María Gómez el pasado 21 de noviembre en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, en Acacías, Meta.

“Que encuentre su media naranja”, comentó Yina Calderón sobre Ayala, recalcando que su intención solo fue aprovechar el revuelo que se había generado. “A mí me gusta el show, a eso me dedico”, precisó.

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Sus declaraciones fueron compartidas en las redes sociales del matutino, donde Giovanny Ayala no se contuvo y no tardó en reaccionar con dos comentarios que no pasaron desapercibidos por los usuarios. “Darle combustible a una loca polémica”, escribió inicialmente.

Poco después, el intérprete de música popular anotó en la misma publicación: “Cuenten conmigo para algo”, dejando en evidencia su incomodidad frente a los pronunciamientos de Yina Calderón que lo involucran directamente a él y lo convierten en centro de atención en redes.