La actriz Cristina Umaña, en su rol como presidenta de la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas (ACACC), acudió al Congreso de la República para solicitar que las boletas de cine continúen excluidas del IVA del 19 %.

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La petición se dio durante la audiencia pública del Proyecto de Ley 477 de 2026, una iniciativa que, de aprobarse, encarecería las entradas a partir de 2028 y golpearía la asistencia y el empleo del sector audiovisual en el país.

El debate gira en torno al Proyecto de Ley 477 de 2026 —denominado Ley de Rescate Económico—, radicado a finales de octubre en la Cámara de Representantes. Actualmente se excluye del IVA a las entradas de cine, lo que ha permitido mantener precios accesibles para el público general.

Sin embargo, la propuesta plantea aplicar la tarifa general del 19 % a partir de enero de 2028. De acuerdo con los cálculos presentados por los gremios del sector durante las audiencias, si ese impuesto se traslada por completo al bolsillo del espectador, el valor promedio de una boleta pasaría de 15.200 pesos a 18.088 pesos.

Durante su intervención del pasado 23 de noviembre ante los congresistas, Cristina Umaña explicó que el impacto de esta medida iría mucho más allá.

“Estarían en riesgo cerca de 5.800 empleos: 1.640 directos en producción, 1.293 indirectos en transporte, alimentación, alquiler de locaciones y otros servicios, y unos 2.800 de exhibición. El país podría pasar de 1.260 salas a 687 salas de cine, es decir, 573 salas menos”, detalló Umaña ante los legisladores.

La actriz también señaló que el efecto se sentiría en las regiones, el turismo y la hotelería, estimando que dejarían de contratarse más de 8.200 noches de hotel vinculadas a los rodajes.

Otro punto central de la discusión tiene que ver con la financiación del cine nacional. En Colombia funciona la Ley 814 (conocida como la Ley de Cine), un mecanismo mediante el cual un porcentaje de cada boleta vendida va directamente al Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FDC), bolsa con la que se financian las producciones locales.

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Tanto Umaña como Gallego advirtieron que, al venderse menos entradas, caerían los recursos del FDC y también el recaudo por confitería, que ya paga un impuesto al consumo del 8 %. Esto afectaría principalmente a las películas colombianas, que suelen tener menor convocatoria en taquilla frente a los grandes estrenos internacionales, pero que gracias a este sistema pasaron de ser apenas dos estrenos en el año 2000 a más de 70 producciones anuales en 2025.

“Proteger el cine es proteger la cultura, el trabajo, la memoria y el futuro de nuestra industria”, concluyó Cristina Umaña en su llamado al Legislativo, donde el proyecto continuará su trámite en los próximos debates.