En sus historias de Instagram, el cantante pereirano Jhonny Rivera alertó a sus seguidores sobre la circulación de videos falsos en los que aparece promocionando diversos productos. El artista advirtió que estos contenidos buscan engañar a quienes confían en sus recomendaciones.

Según explicó, se trata del uso indebido de su imagen mediante herramientas de inteligencia artificial con el objetivo de estafar a sus seguidores. Para ello, reproducen sus rasgos físicos y otras características personales para simular que recomienda determinados productos.

“Estoy harta”: Lorena Meritano hizo importante llamado tras revelar que es víctima de acoso en redes sociales

Sin embargo, Jhonny Rivera desmintió estas supuestas recomendaciones y aclaró que se trata de contenidos falsos con los que buscan inducir a sus seguidores a comprar productos relacionados con la salud física y sexual.

“Esa inteligencia artificial haciendo de las suyas, un poco de videos míos recomendando unos productos que para la próstata, para la energía sexual, para el desempeño, que para esto, que para lo otro”, comentó inicialmente.

Asimismo, se refirió al caso de un supuesto brujo del Putumayo, cuya recomendación también le fue atribuida falsamente mediante contenidos generados con inteligencia artificial y difundidos en plataformas digitales.

“Una cantidad de cosas. Dios mío, yo me aterro”, expresó el intérprete de música popular, al manifestar su asombro por la circulación de publicaciones que le atribuyen declaraciones que nunca hizo.

Por esta razón, hizo un llamado a sus seguidores para que no caigan en este tipo de engaños ni se dejen convencer por las supuestas recomendaciones que circulan en internet. Aseguró que ha conocido casos de amigos, conocidos e incluso colegas que han terminado comprando estos productos al creer que cuentan con su respaldo.

Según explicó, algunas de estas personas se ponen en contacto con él o le hacen llegar sus testimonios sin saber que los contenidos que motivaron sus compras fueron generados con inteligencia artificial y que el cantante nunca recomendó dichos productos.

Mamá de Pipe Bueno rompió el silencio y habló sobre la crisis del artista con Luisa Fernanda W a causa de sus adicciones

“Cae gente y han estafado a muchas personas pensando que soy yo recomendando un producto; no caigan en eso, por favor, no caigan en eso que la inteligencia artificial está haciendo de las suyas”, recalcó Jhonny Rivera.

Por estos días ha estado hablando de su show ‘Campesino a Mucho Honor’, que ofrecerá en Bogotá en 2027.

La cita será en El Corazón de Bogotá Arena, anteriormente conocido como Movistar Arena, el sábado 22 de mayo del próximo año. El concierto marcará el regreso del artista pereirano a este reconocido escenario tras su presentación en 2025, cuando le propuso matrimonio a Jenny López.