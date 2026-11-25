Hace unos días, la creadora de contenido Dahian Lorena Muñoz Quiñones, mejor conocida en redes sociales como Yaya Muñoz, contó entre lágrimas que fue víctima de millonario robo en su apartamento, ubicado en Medellín.

En sus publicaciones, realizadas a través de su cuenta de Instagram, la influenciadora compartió imágenes del desorden que dejaron los delincuentes en su vivienda y manifestó su indignación por lo ocurrido. Además, reveló que entre los objetos robados se encontraban todas sus joyas, dinero en efectivo que tenía ahorrado y otros artículos de gran valor.

Claudia Serrato, mánager de Lina Tejeiro, reveló detalles sobre su lucha contra el cáncer y delicada intervención que enfrentó

Ahora, con su reaparición en redes, aunque se mostró afectada, también manifestó su agradecimiento por los mensajes de apoyo y muestras de cariño que ha recibido desde que hizo pública esta situación.

“Quiero aprovechar de verdad para darles las gracias a todas, todas las personitas que se tomaron ese tiempo de dejarme un mensaje de ánimo, de esa motivación moral que de verdad uno necesita en este momento”, expresó Muñoz a través de un video que publicó en sus historias de Instagram.

De igual manera, reconoció que ha sido una realidad muy difícil de afrontar después de su victoria en ‘Stream Fighters 5′ como parte del formato Royal Rumble, donde logró superar a Karola (Karola Alcendra), Beba y Alexa Torrex en la competencia femenina.

“No es fácil llegar de una noticia tan buena… y chocarme con esta realidad”, mencionó la exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

No obstante, a pesar de lo compleja que ha sido esta situación, Yaya Muñoz expresó unas palabras de agradecimiento por el apoyo que ha recibido de sus seguidores y anunció que revelaría todos los detalles de lo ocurrido en el programa Tamo en vivo.

Tuto Patiño se solidarizó con Adriana Betancur e hizo importante llamado por su delicado estado de salud: “Urgente”

El impacto del robo tras ‘Stream Fighters 5′

Desde sus redes sociales, la influenciadora contó que al regresar a casa, luego de ganar su pelea en ‘Stream Fighters 5′, fue cuando se encontró con la realidad del robo del que fue víctima, ocurrido el domingo 22 de noviembre de 2026.

Asimismo, señaló que personas desconocidas lograron entrar a su apartamento, ubicado en un edificio con vigilancia en Medellín, y se llevaron todo el contenido de la caja fuerte, donde almacenaba sus joyas y los ahorros que tenía en efectivo.

No obstante, Muñoz aún no ha revelado el monto total de las pérdidas, pero sí mostró la presencia de agentes de la Policía Nacional dentro de su vivienda para iniciar con las labores de investigación del caso y dar con la identidad y el paradero de los delincuentes.