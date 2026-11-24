La actriz Sofía Vergara regresó este martes, 24 de noviembre, a Barranquilla para conocer por primera vez su estatua de 7,5 metros en el Gran Malecón y recibir honores de la ciudad y del Carnaval.

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El encuentro reunió a autoridades, artistas y ciudadanos en torno a la figura que ha llevado el acento y la identidad barranquillera a producciones internacionales.

Aunque su carrera en Hollywood y series como Modern Family o Griselda la han mantenido lejos durante años, La Toty dejó claro que el vínculo con su tierra sigue intacto.

La actriz habló con cercanía ante los asistentes y resumió lo que significa volver al lugar donde creció y donde nació su hijo Manolo. “Yo me fui de Barranquilla hace muchísimos años, pero la verdad es que Barranquilla nunca se fue de mí”, expresó durante la jornada.

La escultura, creada por el artista plástico barranquillero Yino Márquez, fue develada el 10 de julio de 2025 en el sector recreodeportivo del Gran Malecón, pero Sofía Vergara aún no la había visto en persona. Según información oficial de la Alcaldía de Barranquilla, la pieza está hecha en bronce, mide 7,5 metros de altura y pesa cerca de 5,5 toneladas.

Al verse frente a la obra, la actriz admitió que nunca pensó en un homenaje así en su ciudad natal. “Yo he soñado con muchas cosas en mi vida, pero a mí nunca se me ocurrió soñar que iba a tener una estatua, y menos aquí, en Barranquilla”, dijo.

También le agradeció a Márquez por convertir su imagen en parte del paisaje urbano y la memoria colectiva, y pidió que el monumento no se quede solo en una foto o en los comentarios en redes sociales sobre sus pies, sino que inspire a los niños y jóvenes barranquilleros a atreverse a soñar en grande y recordar que desde allí se puede llegar lejos.

Más allá de los discursos, el regreso de Vergara estuvo marcado por los detalles cotidianos y el humor que la caracterizan. En su intervención, recordó a su familia, sus amigas de toda la vida y su paso por el colegio, además de referirse a su acento, su forma de ver la vida, la recocha, la gritadera y la mamadera de gallo como rasgos que siguen presentes en ella.

También sacó sonrisas al contar que, al despertar esa mañana, su prioridad inmediata no era el acto oficial, sino comerse un bollo de yuca.

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Durante el acto, el alcalde Alejandro Char destacó que Sofía Vergara siempre ha llevado lo barranquillero por distintos escenarios del mundo y subrayó el aporte del talento local, dado que Yino Márquez se formó en la Escuela Distrital de Arte.

La programación también incluyó una muestra cultural con la monarquía del Carnaval de Barranquilla 2027 y unos 50 hacedores que llevaron ritmos como cumbia, mapalé, garabato, congo y bullerengue. Allí recibió el turbante de la tradición y entonó el himno de la ciudad, mientras que el escultor le obsequió una réplica pequeña de la obra para llevarse de recuerdo.