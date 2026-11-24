Los números de la suerte despiertan el interés de quienes participan en juegos de azar y buscan referencias para seleccionar sus apuestas. En ocasiones, las creencias astrológicas y los horóscopos se convierten en una fuente de consulta para quienes siguen estas prácticas.
A continuación, se detalla el panorama astral para esta jornada, acompañado de sus números de la suerte.
Mhoni Vidente vaticinó los signos del zodiaco que dominarán el 2026; destapó los números de la suerte
Signos de fuego: Aries, Leo y Sagitario
Previsiones zodiacales: Lo que septiembre de 2023. Reserva para aries, leo y sagitario en dinero y amor. Foto: Getty Images/iStockphoto
- Aries (20 de marzo - 18 de abril): Es un momento de alta tensión que puede aprovecharse de forma creativa si mantiene la concentración. Quienes buscan obstaculizar su camino quedarán en evidencia. La influencia de Marte favorece el inicio de nuevos estudios y le permitirá causar una buena impresión ante sus jefes o superiores. Números de suerte: 14, 36, 9.
- Leo (22 de julio - 21 de agosto): La ubicación de Marte en su zona financiera refuerza el apego y la defensa por el patrimonio que ha construido con esfuerzo. La jornada se presta para evaluar inversiones, con especial énfasis en el sector de bienes raíces. Números de suerte: 32, 24, 19.
- Sagitario (21 de nov. - 20 de dic.): Contará con facilidad de palabra para exponer sus puntos de vista, incluso frente a personas con las que suele ser difícil dialogar. Marte ingresa a su casa diez, inyectando impulso para avanzar en metas profesionales y proyectos de vida. Números de suerte: 21, 37, 4.
Signos de tierra: Tauro, Virgo y Capricornio
Signo del horóscopo Tauro en los doce zodíacos con estrellas y galaxias. Foto: Getty Images/iStockphoto
- Tauro (19 de abril - 19 de mayo): Sentirá un notable aumento de vitalidad gracias a Marte en su casa quinta, lo que le permitirá destacarse en actividades deportivas o físicas. En el plano sentimental mostrará mayor determinación, y en lo económico se abren oportunidades de negocios rentables. Números de suerte: 17, 50, 2.
- Virgo (22 de agosto - 21 de sept.): Con Marte transitando directamente por su signo, dispone de la fuerza necesaria para sobresalir en sus propósitos personales. Esta energía también respalda las remodelaciones o proyectos en el hogar y facilita el diálogo con los familiares más cercanos. Números de suerte: 12, 20, 10.
- Capricornio (21 de dic. - 18 de ene.): El tránsito planetario estimula su creatividad y su faceta intelectual. Defenderá sus convicciones con firmeza, aunque se recomienda moderar la forma en que expresa sus emociones. Es un buen día para la introspección y para aclarar sentimientos encontrados. Números de suerte: 8, 29, 13.
Signos de aire: Géminis, Libra y Acuario
Estrellas y Destino Laboral: Del 11 al 14 de agosto, las "Lágrimas de San Lorenzo" auguran cambios positivos para Acuario Foto: Getty Images/iStockphoto
- Géminis (20 de mayo - 19 de junio): Si atraviesa diferencias con su pareja o un ser querido, hoy es el escenario propicio para conversar y resolver malentendidos. La actividad de Marte en su cuarta casa traerá movimiento en el entorno doméstico, demandando tiempo extra en asuntos del hogar. Números de suerte: 25, 13, 41.
- Libra (22 de sept. - 22 de oct.): La jornada trae sorpresas y un carisma especial al comunicarse, ideal para quienes están solteros y buscan iniciar un romance. No obstante, conviene controlar la irritabilidad para evitar dar una impresión equivocada a los demás. Números de suerte: 8, 49, 15.
- Acuario (19 de ene. - 17 de feb.): Sentirá la necesidad de estructurar sus ideas y proyectar sus expectativas a futuro. El trabajo en equipo y el apoyo de personas de confianza serán clave para resolver inquietudes, mientras que Marte en su casa octava advierte sobre posibles roces en la vida de pareja. Números de suerte: 46, 12, 5.
Signos de agua: Cáncer, Escorpio y Piscis
Con el noveno mes del año a punto de comenzar. Foto: Getty Images/iStockphoto
- Cáncer (20 de junio - 21 de julio): El exceso de energía puede llevarlo a defender sus opiniones con demasiada vehemencia y caer en discusiones innecesarias. La recomendación es evitar imponer su punto de vista y respetar las decisiones ajenas para mantener la calma. Números de suerte: 11, 28, 4.
- Escorpio (23 de oct. - 20 de nov.): Es un día favorable para retomar proyectos que habían quedado pausados. El trabajo colaborativo cuenta con buen respaldo y encontrará ayuda oportuna. Sus prioridades se centrarán en aquello que realmente valora, con tendencia hacia las compras y las inversiones. Números de suerte: 33, 18, 7.
- Piscis (18 de feb. - 19 de marzo): La presencia de Marte en el sector de las uniones puede generar fricciones con personas cercanas. Se aconseja prudencia antes de emitir opiniones sobre temas privados que alguien le haya confiado; por ahora, lo más conveniente es mantener la reserva. Números de suerte: 18, 11, 3.
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