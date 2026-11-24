Los números de la suerte despiertan el interés de quienes participan en juegos de azar y buscan referencias para seleccionar sus apuestas. En ocasiones, las creencias astrológicas y los horóscopos se convierten en una fuente de consulta para quienes siguen estas prácticas.

A continuación, se detalla el panorama astral para esta jornada, acompañado de sus números de la suerte.

Mhoni Vidente vaticinó los signos del zodiaco que dominarán el 2026; destapó los números de la suerte

Signos de fuego: Aries, Leo y Sagitario

Previsiones zodiacales: Lo que septiembre de 2023. Reserva para aries, leo y sagitario en dinero y amor. Foto: Getty Images/iStockphoto

Aries (20 de marzo - 18 de abril): Es un momento de alta tensión que puede aprovecharse de forma creativa si mantiene la concentración. Quienes buscan obstaculizar su camino quedarán en evidencia. La influencia de Marte favorece el inicio de nuevos estudios y le permitirá causar una buena impresión ante sus jefes o superiores. Números de suerte: 14, 36, 9.

Es un momento de alta tensión que puede aprovecharse de forma creativa si mantiene la concentración. Quienes buscan obstaculizar su camino quedarán en evidencia. La influencia de Marte favorece el inicio de nuevos estudios y le permitirá causar una buena impresión ante sus jefes o superiores. 14, 36, 9. Leo (22 de julio - 21 de agosto): La ubicación de Marte en su zona financiera refuerza el apego y la defensa por el patrimonio que ha construido con esfuerzo. La jornada se presta para evaluar inversiones, con especial énfasis en el sector de bienes raíces. Números de suerte: 32, 24, 19.

La ubicación de Marte en su zona financiera refuerza el apego y la defensa por el patrimonio que ha construido con esfuerzo. La jornada se presta para evaluar inversiones, con especial énfasis en el sector de bienes raíces. 32, 24, 19. Sagitario (21 de nov. - 20 de dic.): Contará con facilidad de palabra para exponer sus puntos de vista, incluso frente a personas con las que suele ser difícil dialogar. Marte ingresa a su casa diez, inyectando impulso para avanzar en metas profesionales y proyectos de vida. Números de suerte: 21, 37, 4.

Signos de tierra: Tauro, Virgo y Capricornio

Signo del horóscopo Tauro en los doce zodíacos con estrellas y galaxias. Foto: Getty Images/iStockphoto

Tauro (19 de abril - 19 de mayo): Sentirá un notable aumento de vitalidad gracias a Marte en su casa quinta, lo que le permitirá destacarse en actividades deportivas o físicas. En el plano sentimental mostrará mayor determinación, y en lo económico se abren oportunidades de negocios rentables. Números de suerte: 17, 50, 2.

Sentirá un notable aumento de vitalidad gracias a Marte en su casa quinta, lo que le permitirá destacarse en actividades deportivas o físicas. En el plano sentimental mostrará mayor determinación, y en lo económico se abren oportunidades de negocios rentables. 17, 50, 2. Virgo (22 de agosto - 21 de sept.): Con Marte transitando directamente por su signo, dispone de la fuerza necesaria para sobresalir en sus propósitos personales. Esta energía también respalda las remodelaciones o proyectos en el hogar y facilita el diálogo con los familiares más cercanos. Números de suerte: 12, 20, 10.

Con Marte transitando directamente por su signo, dispone de la fuerza necesaria para sobresalir en sus propósitos personales. Esta energía también respalda las remodelaciones o proyectos en el hogar y facilita el diálogo con los familiares más cercanos. 12, 20, 10. Capricornio (21 de dic. - 18 de ene.): El tránsito planetario estimula su creatividad y su faceta intelectual. Defenderá sus convicciones con firmeza, aunque se recomienda moderar la forma en que expresa sus emociones. Es un buen día para la introspección y para aclarar sentimientos encontrados. Números de suerte: 8, 29, 13.

Signos de aire: Géminis, Libra y Acuario

Estrellas y Destino Laboral: Del 11 al 14 de agosto, las "Lágrimas de San Lorenzo" auguran cambios positivos para Acuario Foto: Getty Images/iStockphoto

Géminis (20 de mayo - 19 de junio): Si atraviesa diferencias con su pareja o un ser querido, hoy es el escenario propicio para conversar y resolver malentendidos. La actividad de Marte en su cuarta casa traerá movimiento en el entorno doméstico, demandando tiempo extra en asuntos del hogar. Números de suerte: 25, 13, 41.

Si atraviesa diferencias con su pareja o un ser querido, hoy es el escenario propicio para conversar y resolver malentendidos. La actividad de Marte en su cuarta casa traerá movimiento en el entorno doméstico, demandando tiempo extra en asuntos del hogar. 25, 13, 41. Libra (22 de sept. - 22 de oct.): La jornada trae sorpresas y un carisma especial al comunicarse, ideal para quienes están solteros y buscan iniciar un romance. No obstante, conviene controlar la irritabilidad para evitar dar una impresión equivocada a los demás. Números de suerte: 8, 49, 15.

La jornada trae sorpresas y un carisma especial al comunicarse, ideal para quienes están solteros y buscan iniciar un romance. No obstante, conviene controlar la irritabilidad para evitar dar una impresión equivocada a los demás. 8, 49, 15. Acuario (19 de ene. - 17 de feb.): Sentirá la necesidad de estructurar sus ideas y proyectar sus expectativas a futuro. El trabajo en equipo y el apoyo de personas de confianza serán clave para resolver inquietudes, mientras que Marte en su casa octava advierte sobre posibles roces en la vida de pareja. Números de suerte: 46, 12, 5.

Signos de agua: Cáncer, Escorpio y Piscis

Con el noveno mes del año a punto de comenzar. Foto: Getty Images/iStockphoto