Es oficial: Dimayor decidió no reponer la sanción sobre Felipe Marín, futbolista de Atlético Nacional, que salió expulsado en el juego contra Once Caldas el pasado 21 de noviembre.

Audios VAR de Once Caldas vs. Atlético Nacional: la FCF admitió el error de Jhon Ospina

Este es el castigo que habría recibido Jhon Ospina, árbitro de Once Caldas vs. Nacional

Felipe Marín salió expulsado a los 41 minutos del primer tiempo, por una entrada sobre Jorge Cardona de Once Caldas. Fue el árbitro, Jhon Ospina, quien le mostró la roja a Marín y, tras revisar el VAR, se mantuvo en su decisión.

⚽🔴 ¡Tarjeta roja en Nacional! ¡Se fue expulsado Marín! #LALIGAxWIN https://t.co/ta6smgTf2F — Win Sports (@WinSportsTV) November 22, 2026

Fue tanta la polémica por la expulsión, que en los audios VAR sobre la roja a Felipe Marín, la comisión arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol admitió el error de Ospina:

“Tras observar las imágenes suministradas, el árbitro decide, de manera equivocada, mantener su decisión de tarjeta roja”.

Dimayor: “El Comité decidió no reponer la sanción impuesta al jugador Felipe Marín”

En su resolución 118 de 2026, Dimayor entregó los argumentos para no reponer la sanción sobre Marín. Esto, luego de que Atlético Nacional presentara un recurso de reposición sobre la misma.

“El Comité decidió no reponer la sanción impuesta al jugador Andrés Felipe Marín Bernal, del registro del Club Atlético Nacional S.A., mediante el artículo 1° de la Resolución No. 116 de 2026, al concluir que no se acreditó la existencia de un error manifiesto en la decisión arbitral susceptible de rectificación bajo el numeral 2 del artículo 141 del CDU de la FCF”, sentenció Dimayor.

Y argumentaron: “La expulsión tuvo origen en la conducta calificada por el árbitro como juego brusco grave, en su condición de primera autoridad disciplinaria en el terreno de juego y tras efectuar la respectiva revisión en campo. La discrepancia planteada por el recurrente recae sobre la intensidad de la entrada, esto es, sobre una valoración técnica que las Reglas de Juego confían al árbitro y que no configura un error manifiesto, aun cuando la autoridad técnica arbitral la haya estimado equivocada”.

A través de la Resolución No. 118 de 2026, el 𝗖𝗼𝗺𝗶𝘁𝗲́ 𝗗𝗶𝘀𝗰𝗶𝗽𝗹𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼 establece que 👉 https://t.co/C6Y4Sz7T6z #LaCasaDeTodos https://t.co/2oXxUE3W2k — DIMAYOR (@Dimayor) November 24, 2026

Eso quiere decir que Felipe Marín se pierde el clásico de Atlético Nacional, contra Independiente Medellín, el miércoles 25 de noviembre. Allí, ya quedará al día.

Además, por la roja, a Marín le cayó una multa por 350.181 pesos colombianos.