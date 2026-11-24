El torneo más importante de clubes en Europa entra a su quinta jornada con varios partidos claves que mueven la tabla de posiciones de la fase liga. Real Madrid se presentó en el Santiago Bernabéu y remontó tras comenzar perdiendo; Arsenal vs. Borussia Dortmund fue el duelo más relevante del día y Manchester City hizo de local ante el Napoli.

Kylian Mbappé falló insólito penal con Real Madrid: hinchas, atónitos en el Bernabéu

Cucho Hernández descresta con golazo en Champions: Betis celebró ante Slovan Bratislava

Real Madrid tuvo el tridente de Yan Diomandé, Kylian Mbappé y Vinicius desde el pitazo inicial y, cuando parecía no ser suficiente, las soluciones llegaron desde el banquillo con Federico Valverde y Jude Bellingham. El PSV de Países Bajos daba la sorpresa al término del primer tiempo con una victoria 1-0 en España.

Un gol de Iván Perisic, de penalti, le dio la ventaja al minuto 32 y el equipo local no pudo encontrar la ruta del empate hasta la segunda parte, cuando Federico Valverde marcó el 1-1 al 50’. La faena la continuó Bellingham con un golazo de remate a tres dedos y así se consumó la remontada. Segundos después, Mbappé amplió el marcador con una jugada de definición y firmó su doblete al 84’. Vinicius cerró con el 5-1 final.

En el Emirates Stadium de Londres, el Arsenal comenzó ganando con gol de Viktor Gyökeres al minuto 10. Fue hasta el 55′ que Maximilian Beier dio el 1-1 en Inglaterra. A primera hora, Galatasaray, con Dávinson Sánchez como titular, le puso freno al Aston Villa y le ganó 1-0.

Juan Camilo Hernández fue la figura de la victoria del Betis con un doblete ante Slovan Bratislava. Por su parte, el Como de Italia sigue sorprendiendo y se queda con el triunfo ante el EK Atenas.

Champions League 2026-2027 - Real Betis Foto: Champions League

En el Etihad Stadium, el Manchester City no pudo imponerse y protagonizó otra de las sorpresas de la jornada tras empatar 2-2 con el Napoli, resultado que lo deja rezagado en la tabla de posiciones.

Tabla de la Champions League con la fecha 5 en marcha

Resultados del 24 de noviembre en la Champions League

Galatasaray 1-0 Aston Villa

Bodø/Glimt 1-0 LASK

Feyenoord 0-1 FC Porto

Arsenal 1-1 Borussia Dortmund

Slovan Bratislava 0-2 Real Betis

Real Madrid 5-1 PSV

RB Leipzig 3-1 Lens

Como 1-0 AEK

Manchester City 2-2 Napoli

Partidos del 25 de noviembre en UCL