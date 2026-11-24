El torneo más importante de clubes en Europa entra a su quinta jornada con varios partidos claves que mueven la tabla de posiciones de la fase liga. Real Madrid se presentó en el Santiago Bernabéu y remontó tras comenzar perdiendo; Arsenal vs. Borussia Dortmund fue el duelo más relevante del día y Manchester City hizo de local ante el Napoli.
Real Madrid tuvo el tridente de Yan Diomandé, Kylian Mbappé y Vinicius desde el pitazo inicial y, cuando parecía no ser suficiente, las soluciones llegaron desde el banquillo con Federico Valverde y Jude Bellingham. El PSV de Países Bajos daba la sorpresa al término del primer tiempo con una victoria 1-0 en España.
Un gol de Iván Perisic, de penalti, le dio la ventaja al minuto 32 y el equipo local no pudo encontrar la ruta del empate hasta la segunda parte, cuando Federico Valverde marcó el 1-1 al 50’. La faena la continuó Bellingham con un golazo de remate a tres dedos y así se consumó la remontada. Segundos después, Mbappé amplió el marcador con una jugada de definición y firmó su doblete al 84’. Vinicius cerró con el 5-1 final.
En el Emirates Stadium de Londres, el Arsenal comenzó ganando con gol de Viktor Gyökeres al minuto 10. Fue hasta el 55′ que Maximilian Beier dio el 1-1 en Inglaterra. A primera hora, Galatasaray, con Dávinson Sánchez como titular, le puso freno al Aston Villa y le ganó 1-0.
Juan Camilo Hernández fue la figura de la victoria del Betis con un doblete ante Slovan Bratislava. Por su parte, el Como de Italia sigue sorprendiendo y se queda con el triunfo ante el EK Atenas.
En el Etihad Stadium, el Manchester City no pudo imponerse y protagonizó otra de las sorpresas de la jornada tras empatar 2-2 con el Napoli, resultado que lo deja rezagado en la tabla de posiciones.
Tabla de la Champions League con la fecha 5 en marcha
Resultados del 24 de noviembre en la Champions League
- Galatasaray 1-0 Aston Villa
- Bodø/Glimt 1-0 LASK
- Feyenoord 0-1 FC Porto
- Arsenal 1-1 Borussia Dortmund
- Slovan Bratislava 0-2 Real Betis
- Real Madrid 5-1 PSV
- RB Leipzig 3-1 Lens
- Como 1-0 AEK
- Manchester City 2-2 Napoli
Partidos del 25 de noviembre en UCL
- Slavia Praga vs. Villarreal
- Sabah FK vs. FC Barcelona
- PSG vs. AS Roma
- Shakhtar vs. Fenerbahçe
- Inter de Milán vs. Stuttgart
- Sporting Lisboa vs. Manchester United
- Atlético Madrid vs. Viking
- LOSC vs. Bayern Múnich
- Club Brujas vs. Liverpool