Este martes 24 de noviembre, se celebrará una nueva edición de Miss Universo, certamen en el que se elegirá a la mujer que sucederá a Fátima Bosch y llevará la corona como nueva soberana de la belleza universal.

La gala tendrá lugar a las 7:00 p. m., hora de Puerto Rico, mientras que en Colombia la transmisión comenzará a las 8:00 p. m. Los espectadores podrán seguir el evento a través de Telemundo Internacional, Universal+ y el canal oficial de Miss Universo en YouTube.

“Me cambió la vida”: reconocido influencer colombiano reveló que fue diagnosticado con cáncer tras ser sometido a una cirugía

Más allá del reconocimiento internacional y el prestigio que implica obtener la corona, la nueva Miss Universo también recibirá una serie de premios, beneficios y privilegios exclusivos durante los doce meses de su reinado. Entre las recompensas se destacan una importante suma de dinero, viajes internacionales, servicios de estilismo, entre otras.

Por esta razón, una de las preguntas que más curiosidad genera entre los seguidores del concurso es cuánto dinero recibirá la nueva soberana y qué otros beneficios tendrá a su disposición tras convertirse en Miss Universo.

Aunque la organización no ha divulgado un listado oficial y actualizado con el valor exacto de todos los premios y compensaciones, diferentes medios internacionales han publicado estimaciones sobre las cifras económicas y los privilegios que han recibido las últimas ganadoras.

En este contexto, se estima que la ganadora de Miss Universo 2026 pueda recibir un paquete económico de 850.000 dólares durante su año de reinado, además de una corona conmemorativa de lujo y un salario aproximado de 250.000 dólares.

A esto se sumaría una asignación mensual de 50,000 dólares, una cifra destinada para que la soberana pueda cubrir gastos operativos de su agenda oficial, vestuario, traslados y compromisos profesionales.

De igual manera, la nueva reina de la belleza internacional tendría la posibilidad de incrementar sus ingresos a través de campañas publicitarias, alianzas comerciales, colaboraciones y acuerdos de patrocinio con reconocidas marcas de alcance mundial.

“Sentí verdaderos nervios”: Chichila Navia soltó sorpresiva confesión sobre experiencia que vivió con reconocida actriz

Adicionalmente, y como parte de una tradición que se mantiene año tras año, la ganadora también tendría a su disposición un exclusivo apartamento de lujo en Nueva York durante todo el periodo de su reinado.

Este último beneficio estaría relacionado con las exigencias propias del cargo de la nueva soberana, ya que la ciudad estadounidense es uno de los principales escenarios en los que debe atender diferentes compromisos con la organización, participar en reuniones, conceder entrevistas y cumplir con diversas actividades de carácter profesional e institucional.