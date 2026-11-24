Jhonny Rivera, además de consolidarse como un referente de la música popular en Colombia, también se ha ganado el cariño y la admiración del público gracias a su inspiradora historia de vida. El cantante nunca ha ocultado sus orígenes humildes en el campo ni las dificultades que tuvo que enfrentar para salir adelante, especialmente cuando asumió la responsabilidad de ser padre.

Por eso, en una reciente entrevista con la emisora Tropicana, el pereirano abrió su corazón y recordó uno momentos más oscuros de su vida cuando estuvo lejos de su hijo, Andy Rivera, quien siguió sus pasos en la música pero en el género urbano.

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De acuerdo con su relato, tenía apenas 16 años cuando decidió viajar a Bogotá en busca de oportunidades y lo primero que hizo fue desempeñarse como mensajero a pie porque no tenía ni moto ni bicicleta para movilizarse: “Ahí arranqué una etapa dura, dura de mi vida”, expresó.

No obstante, su situación comenzó a mejorar cuando decidió estudiar Ingeniería Civil, carrera de la que alcanzó a cursar cinco semestres, financiando sus estudios con los ingresos que obtenía de su trabajo como carpintero hasta que estableció su propio negocio.

Justo cuando empezaba a encontrar cierta estabilidad, recibió la visita de quien había sido su primera novia en el colegio. De aquel reencuentro surgió una nueva etapa en su vida, pues ella quedó embarazada cuando ambos tenían 19 años.

Motivado por el deseo de sacar adelante a su hijo, Jhonny recordó que decidió comprar un carro para emprender un negocio de venta de perros calientes junto a su esposa. No obstante, la juventud y la inexperiencia de ambos hicieron que la relación enfrentara diferentes dificultades hasta que, finalmente, después de cinco años juntos, tomaron la decisión de separarse.

“Fue un fracaso, entré en una depresión, no podía estar separado de ellos. Me quebré, quedé en los rines, debía plata a todo el mundo, no tenía para nada y tuve que regresarme a la finca derrotado”, contó.

Al regresar a su tierra, el cantante reveló que las palabras de su padre sobre el fracaso que había vivido en Bogotá lo afectaron bastante a nivel emocional, tanto así que llegó al punto de intentar quitarse la vida mientras se desplazaba en motocicleta por una vereda.

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“Empecé a decir: ‘me quedó grande, no fui capaz con la vida, no serví para nada”, manifestó al confesar que aceleró la moto y cerro sus ojos, preparándose para recibir el impacto del camión que había visto venir en contravía.

Al final, Jhonny Rivera contó que el conductor del vehículo lo esquivó y recibió una señal de Dios a través de una persona para seguir luchando por su vida y sus sueños, logrando encontrar la salida a través de la música cuando empezó a cantar en diferentes locales y discotecas.