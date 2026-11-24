La Selección Colombia hizo su tarea y consiguió la clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17. Este martes, 24 de noviembre, venció a Honduras (2-0) con goles de Matías Caicedo y José Escorcia.
En total son once las selecciones que ya aseguraron su cupo a la siguiente ronda:
- Grecia (Grupo A)
- Corea del Sur (grupo B)
- Uruguay (grupo D)
- Italia (Grupo C)
- Malí (Grupo G)
- España (Grupo H)
- Brasil (Grupo I)
- México (Grupo K)
- Venezuela (Grupo K)
- Colombia (Grupo L)
- Serbia (Grupo L)
Además de Colombia, las selecciones de Brasil, México y Venezuela también lograron avanzar a dieciseisavos de final después de ganar sus respectivos compromisos en la última tanda de la segunda fecha.
La tercera jornada comenzará el miércoles con ocho partidos, entre los que destacan Ecuador vs. Corea del Sur, Uruguay vs. Francia y Dinamarca vs. Argentina.
¿Cuándo vuelve a jugar Colombia en el Mundial Sub-17?
La Selección Colombia tendrá dos días para descansar y preparar el próximo juego. Este viernes, 27 de noviembre, enfrentará a Serbia en un duelo directo por el liderato del grupo L.
Aunque la Tricolor ya tiene garantizado su tiquete a la siguiente ronda, necesita terminar de primera para tener un rival más accesible en dieciseisavos.
Serbia viene de ganarle a Honduras y Japón en las dos fechas previas, por lo que pinta para ser el rival más complicado de la selección en lo que va de la cita mundialista.
El equipo dirigido por Freddy Hurtado ya cumplió su primer objetivo, clasificar a dieciseisavos; sin embargo, le apunta mucho más alto después de haber sido campeón del Sudamericano Sub-17 en el pasado mes de abril.
Tabla de posiciones del Mundial Sub-17 (Fecha 2)
- Grupo A
- Grecia - 6 pts (+2)
- Egipto - 3 pts (+1)
- Catar - 3 pts (0)
- Panamá - 0 pts (-3)
- Grupo B
- Corea del Sur - 6 pts (+9)
- Ecuador - 4 pts (+1)
- Uganda - 1 pto (-3)
- Nueva Caledonia - 0 pts (-7)
- Grupo C
- Australia - 4 pts (+2)
- Mozambique - 3 pts (+3)
- Argentina - 3 pts (-1)
- Dinamarca - 1 pto (-4)
- Grupo D
- Uruguay - 6 pts (+4)
- Francia - 3 pts (+1)
- Arabia Saudita - 3 pts (0)
- Haití - 0 pts (-5)
- Grupo E
- Italia - 6 pts (+7)
- Uzbekistán - 3 pts (+3)
- Costa de Marfil - 3 pts (0)
- Jamaica - 0 pts (-10)
- Grupo F
- Senegal - 4 pts (+9)
- Croacia - 4 pts (+4)
- Takiyistán - 3 pts (+2)
- Cuba - 0 pts (-11)
- Grupo G
- Malí - 6 pts (+4)
- Bélgica - 3 pts (0)
- Vietnam - 1 pto (-1)
- Nueva Zelanda - 1 pto (-3)
- Grupo H
- España - 6 pts (+20)
- Marruecos - 4 pts (+6)
- China - 1 pto (-5)
- Fiyi - 0 pts (-21)
- Grupo I
- Brasil - 6 pts (+2)
- Irlanda - 3 pts (+1)
- Tanzania - 1 pto (-1)
- Costa Rica - 1 pto (-1)
- Grupo J
- República Dominicana - 4 pts (+1)
- Chile - 3 pts (+1)
- Argelia - 3 pts (-1)
- Montenegro - 1 pto (-1)
- Grupo K
- México - 6 pts (+5)
- Venezuela - 6 pts (+2)
- Rumania - 0 pts (-2)
- Camerún - 0 pts (-5)
- Grupo L
- Colombia - 6 pts (+3)
- Serbia - 6 pts (+3)
- Japón - 0 pts (-2)
- Honduras - 0 pts (-4)