Quedó definido y notificado por parte de la Conmebol que la Copa América 2028 se desarrollará, nuevamente, en Estados Unidos.

A través de sus medios oficiales, el organismo rector del balompié sudamericano lo confirmó.

“¡Destino confirmado para la Conmebol Copa América 2028! Estados Unidos será el escenario de un nuevo capítulo en la historia del torneo de selecciones más antiguo del planeta”, publicó en las últimas horas.

Está previsto que dicho certamen se realice a mediados de 2028, entre el 9 de junio y el 9 de julio.

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Sobre las naciones que participarán, estarán las 10 adscritas a la Conmebol y seis más de la Concacaf.

El formato se mantendrá intacto. Serán 16 naciones en cuatro grupos; clasificarán dos de cada zona para que jueguen cuartos de final, semifinales y, finalmente, los partidos por la final, así como también el tercer puesto.

Sede predilecta para la Conmebol

Aunque la idea es que entre edición y edición el país sede cambie, en los últimos años se ha vuelto una constante que Estados Unidos tenga el honor de quedarse con la localía de la Copa América.

Será la tercera vez en las últimas cinco ediciones que el certamen continental se realizará en Norteamérica.

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Estos son los países sede de las últimas 10 ediciones de la Copa América:

2024: Estados Unidos.

Estados Unidos. 2021: Brasil.

Brasil. 2019: Brasil.

Brasil. 2016: Estados Unidos.

Estados Unidos. 2015: Chile.

Chile. 2011: Argentina.

Argentina. 2007: Venezuela.

Venezuela. 2004: Perú.

Perú. 2001: Colombia.

Colombia. 1999: Paraguay.

Ecuador estaba, en el papel, como el país que tendría el turno de albergar el trofeo continental. No obstante, Estados Unidos da todas las garantías en cuanto a seguridad, logística y organización, y justo por ello fue nuevamente elegido para ser sede de la Copa América, ahora en 2028.

También hay que decir que la gran cantidad de estadios con los que cuenta el país norteamericano le da una ventaja abismal sobre cualquier otra nación que quiera postularse a ser sede de un torneo de dichas dimensiones.

Estadio MetLife, de la ciudad de Nueva York, donde se jugó la final del Mundial 2026 entre España y Argentina. Foto: LightRocket via Getty Images

Estados Unidos, sede del deporte mundial

En el transcurso de ocho años, Estados Unidos podría convertirse en sede de siete de los eventos deportivos más importantes del mundo.

Entre 2024 y 2026 ya se hizo con tres campeonatos de diferentes magnitudes. Inició con la Copa América, un año después tuvo el Mundial de Clubes y cerró con broche de oro con el Mundial.

En el mismo año de la Copa América 2028, Estados Unidos será sede de los Juegos Olímpicos. Foto: Getty Images via AFP

Se proyecta en dos años tener los Olímpicos y la Copa América que le fue adjudicada oficialmente en las últimas horas.

Hace unos pocos días le fue notificado que también tendrá la responsabilidad de tener el Mundial Femenino de 2031 y aún se encuentra en la disputa de otro campeonato para 2029.

Estos son los certámenes ya organizados, adjudicados y posibles torneos para Estados Unidos en los próximos años: