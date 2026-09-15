Sin James Rodríguez, ¿cuál debería ser el nuevo once titular de la Selección Colombia? Cuatro plataformas de IA se la juegan

James Rodríguez anunció este martes su retiro de la Selección Colombia, una decisión que pone fin a 15 años de carrera internacional en la que se consolidó como uno de los mejores futbolistas de la historia del país. El cucuteño dice adiós, a los 35 años, como una figura trascendental para el equipo nacional, al que con sus goles y asistencias llevó a las primeras planas de la élite futbolística.

Cuelga la casaca amarilla después de tres mundiales disputados. Tuvo una destacada participación en el de Brasil 2014, donde fue goleador del certamen con seis goles y lideró el mejor desempeño tricolor en una Copa del Mundo. Su gol fue el mejor de la cita mundialista. “Me voy tranquilo porque sé que lo di absolutamente todo (...) A toda Colombia, gracias”, anunció el mediocampista ofensivo en un emotivo video divulgado en sus redes sociales.

Sinfín de reacciones al retiro de James Rodríguez de la Selección Colombia: Cuadrado, Guarín, Ríos y más

James Rodríguez anunció de manera sentida su adiós oficial de la Selección Colombia

Rodríguez se despide como capitán y 10 de Colombia, tras unos años lastrados por inconvenientes físicos e irregularidades en los clubes por los que pasó. Tuvo casi siempre la particularidad de que en la Selección brillaba, independientemente del desempeño en sus clubes. Fue el caso del subcampeonato en la Copa América 2024, en la que fue premiado como el mejor futbolista del torneo.

Se despide como segundo artillero histórico de Colombia con 31 goles en 131 partidos, cinco goles menos que el delantero Radamel Falcao García. Nadie jugó más partidos con el equipo nacional que él y el portero David Ospina. Los dos estuvieron en los mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 y United 2026.

Adiós gris

El talentoso zurdo, que la década pasada deslumbró en el Real Madrid y el Bayern Múnich, impulsó a Colombia a lo más lejos que ha llegado en la máxima cita del fútbol. Los colombianos alcanzaron por primera y única vez los cuartos de final mundialistas en 2014, donde cayeron con los anfitriones 2-1.

James anotó en todos los partidos de ese torneo. Se alzó con la Bota de Oro y el premio al tanto más bonito, logros que le abrieron las puertas del Real Madrid.

Aunque su imagen divide opiniones en Colombia, muchos lo consideran el mejor futbolista colombiano de la historia por encima de Carlos ‘el Pibe’ Valderrama, Faustino Asprilla, Freddy Rincón, Willington Ortiz o Falcao. “Desde que llegué a la Selección tuve un pensamiento muy claro: que el día que me fuera pudiera sentir que dejaba esta camiseta más arriba de como la encontré (...) siento que lo conseguí”, dijo la estrella del fútbol.

Desde su partida en 2021 de la élite de Europa, el zurdo actuó sin consolidarse en otros clubes como Al-Rayyan, Olympiacos, São Paulo y Rayo Vallecano.

Sueño Nacional

Rodríguez cierra su capítulo internacional días después de ser anunciado como nuevo jugador de Atlético Nacional, de Medellín, el equipo más laureado de Colombia, y el noveno club del volante en seis años. Fichó con el verdolaga tras abandonar, en julio, el Minnesota United de la MLS, adonde arribó en febrero como inesperada contratación estrella de ese equipo menor de la liga norteamericana.

James Rodríguez en su primer contacto con el Atanasio Girardot como nuevo jugador de Atlético Nacional. Foto: Colprensa

Su idea era sumar minutos para prepararse para la Copa del Mundo, pero el plan no salió como esperaba y se marchó con apenas ocho partidos disputados, en los que dio dos asistencias. Regresó al balompié local después de un decepcionante Mundial, en el que Colombia cayó en penales ante Suiza en octavos de final. No anotó ni asistió en cinco partidos y se le vio mermado físicamente.

En su presentación con Nacional, el ahora excapitán del combinado nacional confesó que todavía tiene un “sueño” por cumplir: ganar una Copa Libertadores para engordar un palmarés que incluye dos Champions Leagues conquistadas con el Real Madrid.

Sin su 10, Colombia sostendrá partidos amistosos contra México, Paraguay y Perú en la próxima fecha Fifa, que se celebrará entre septiembre y octubre.

ChatGPT

Portero

Kevin Mier

Defensas

Daniel Muñoz — Jhon Lucumí — Dávinson Sánchez — Johan Mojica

Medio campo

Richard Ríos — Jefferson Lerma

Delanteros

Yáser Asprilla — Jhon Arias — Luis Díaz- Jhon Durán

Mi capitán para el nuevo ciclo: Luis Díaz.

Mi nuevo líder creativo: Jhon Arias.

Mi apuesta de futuro: Yáser Asprilla.

Mi delantero para el Mundial 2030: Jhon Durán

La idea sería que Yáser Asprilla ocupe progresivamente el espacio creativo que deja James, pero sin intentar convertirlo en una copia del 10. Yáser ya estaba dentro del radar de Lorenzo y formó parte de la lista preliminar de 55 jugadores para el Mundial.

Jhon Arias sería, para mí, el gran líder futbolístico del nuevo ciclo: puede jugar por dentro, abrirse a banda y presionar. Richard Ríos asumiría mucho más protagonismo en la salida y conducción, mientras que Luis Díaz pasaría a ser claramente el principal referente ofensivo.

También tendría muy en cuenta a Jorge Carrascal, Kevin Castaño, Jhon Solís, Gustavo Puerta, Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, Luis Suárez y Carlos Andrés Gómez como alternativas. Todos estuvieron en el grupo mundialista de 2026, por lo que existe una base importante para el recambio.

Gemini IA

Portero

Camilo Vargas

Lateral Derecho: Daniel Muñoz

Defensa Central: Dávinson Sánchez

Defensa Central: Jhon Lucumí

Lateral Izquierdo: Deiver Machado / Johan Mojica

Mediocampista defensivo: Jefferson Lerma

Mediocampista mixto: Richard Ríos

Volante / Creador: Jhon Arias / Jorge Carrascal

Extremo Derecho: Yáser Asprilla / Carlos A. Gómez

Extremo Izquierdo: Luis Díaz

Delantero centro: Jhon Córdoba / Jhon Durán

Tras el anuncio oficial del retiro de James Rodríguez de la Selección Colombia, el esquema de Néstor Lorenzo evoluciona hacia un modelo con más dinámica, presión e intensidad por bandas, pasando de la dependencia de un organizador de juego (10 clásico) a un tridente o bloque ofensivo más polivalente.

Perplexity

Alineación propuesta (4-3-3)

Arquero: Camilo Vargas

Defensa: Daniel Muñoz – Dávinson Sánchez – Jhon Lucumí – Deiver Machado

Mediocampo: Jefferson Lerma (6) – Richard Ríos (8) – Jhon Arias (10)

Delanteros: Luis Díaz (9) – Rafael Santos Borré (7) – Yáser Asprilla (11)

Por qué esta estructura

Luis Díaz es el jugador más importante de la Selección y debe ser el eje del ataque; puede jugar de 9 falso o de extremo izquierdo según el rival.

Jhon Arias viene de un gran Mundial 2026 y es el 10 natural por momento y posición; aporta gol, asistencia y presión alta. Richard Ríos y Jefferson Lerma dan equilibrio: recuperación, salida y llegada al área, clave para que el 10 no quede aislado.

Yáser Asprilla ofrece desborde, 1vs.1 y amplitud por derecha, algo que Colombia necesita para no depender solo de la banda izquierda. En defensa, Muñoz–Sánchez–Lucumí–Machado es la línea más probada en Europa y en procesos recientes, con buen perfil para jugar alto y cubrir espacio.

Si el rival es muy cerrado: Jorge Carrascal o Juan Manuel Rengifo pueden entrar por Arias o Borré para más asociación y llegada. Si hay que proteger resultado: Jhon Solís o Samuel Martínez dan más control y presión en medio. Como 9 de área puro: Miguel Ángel Borja o Jhon Córdoba según disponibilidad y momento.

Claude IA

La Colombia que yo pondría ahora

4-2-3-1

Kevin Mier

Daniel Muñoz — Dávinson Sánchez — Jhon Lucumí — Johan Mojica

Richard Ríos — Jhon Solís

Jhon Arias — Yáser Asprilla — Luis Díaz

Jhon Durán

Mi capitán sería Luis Díaz

James deja una camiseta muy difícil de llenar, pero Colombia tiene algo que no tenía hace 10 años: una generación de jugadores que puede asumir el protagonismo colectivamente.