Actualizan lo de Juan Guillermo Cuadrado en Millonarios: filtran lo que pasará con su fichaje

Ni una sola foto hay de Juan Guillermo Cuadrado con la camiseta de Millonarios desde que fue anunciado como el fichaje estelar para el 2026-II.

Aunque Alberto Gamero ya diga que cuenta con él y espera que juegue lo más pronto a su servicio, al deportista no se le ha visto presentarse en los entrenamientos del elenco albiazul.

Eso ha hecho que las dudas afloren entre los aficionados que desconocen qué vaya a pasar con el fichaje. Sin embargo, en las últimas horas información que se ha filtrado les brinda algo de tranquilidad.

Juan Guillermo Cuadrado, nuevo jugador de Millonarios Foto: Getty Images

James Rodríguez: informan novedad para su debut oficial con Atlético Nacional; en horas se anunciará

El día de la presentación de Cuadrado

De acuerdo al periodista Guillermo Arango: “Juan Guillermo Cuadrado (38) sería presentado mañana (16 de septiembre) en rueda de prensa como nuevo jugador de Millonarios”.

A lo largo del día que transcurre “el extremo presenta hoy sus exámenes médicos y completará la documentación restante para oficializar su vinculación con el club”.

Después esas cuestiones contractuales Millonarios publicaría las primeras imágenes del exjugador de la Juventus, Inter y otros clubes de Italia vestido con el azul del embajador.

Será cuestión de que transcurran las horas para ver si dichas publicaciones se dan. De momento, la información mencionada es lo único que da un ligero aparte de tranquilidad a los aficionados que esperan ansiosos por contar con su fichaje estelar.

Gamero afina su idea en Millonarios

Después de lo que fue la más reciente victoria de Millonarios en Cúcuta por Liga BetPlay 2026-II, el DT a cargo de los azules respondió sobre el arribo en el transcurso de esta semana de Juan Guillermo.

“Nosotros queremos que cuando Juan Guillermo Cuadrado llegue, sepa que este equipo tiene cosas buenas, que estamos haciendo las cosas bien y que él venga a aportar”, le anticipó el DT a Juan Guillermo, que está a escasas horas de llegar.

Alberto Gamero afina la idea de su Millonarios para el remate del 2026-II. Foto: NurPhoto via Getty Images

“Es un jugador de mucha categoría, clase y, dentro de lo que nosotros queremos jugar, él va a engranar bien en el equipo”, auguró el estratega samario al que le encargaron por segunda vez el reto de llevar a los títulos al cuadro bogotano.

“A veces se piensa que es intentar jugar algo para él, pero nosotros estamos intentando que el equipo juegue bien para que él entre bien. Es un jugador que va a tener sus dos o tres posiciones donde nosotros lo necesitamos”, acabó diciendo el técnico sobre la idea de juego que propondrá aún con la llegada de Cuadrado.

Ya haciendo un análisis generalizado de lo que vio del rendimiento de su equipo dos partidos después de su llegada, fue autocrítico al aceptar que “a este Millonarios todavía le falta bastante”.

Definidas las semifinales de la Liga Femenina 2026: Dimayor anunció rivales y horarios

“Vamos bien, vamos poco a poco, es importante corregir ganado, pero todavía nos faltan muchas cosas y seguramente en el transcurso de los entrenamientos y los partidos lo vamos a ir consiguiendo. Aquí lo importante es pelear por nuestra clasificación”, culminó.

Ese arribo de Cuadrado a Millonarios en este punto del semestre le caería sumamente bien. El calendario muestra próximos partidos con rivales de peso como Nacional, Medellín, Once Caldas y América de Cali.