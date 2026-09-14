La tabla de la Liga Betplay tras la sorpresa del Pasto al América de Cali: Millonarios y Nacional están al acecho

Cayó el líder y Deportivo Pasto revive. Cuando muy pocos creían que el club pastuso podía sorprender en el Pascual Guerrero, se consumó una durísima derrota del América de Cali, cuando ya se hablaba de que era el ‘mejor equipo de Colombia’ en estos momentos.

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Una caída que nadie vio venir, pero que comenzó a conformarse tras la insólita expulsión del portero brasileño Jean Fernandes, quien vio la tarjeta roja directa antes de finalizar el primer tiempo por una dura patada a un rival y América de Cali tuvo que navegar con 10 futbolistas en su propia cancha.

Al final, un gol de Diego Chaves fue más que suficiente para que Deportivo Pasto obtuviera la victoria por la mínima diferencia (1-0) para alcanzar su primera victoria este semestre en la Liga Betplay y salir del fondo de la tabla tras un comienzo de temporada decepcionante.

Por su parte, América de Cali cede gran parte de terreno en el primer lugar y pierde la posibilidad de sumar tres puntos de local para encaminar la clasificación anticipada. Sus principales rivales, como Millonarios, Deportes Tolima y Atlético Nacional, que le escoltan, ven posibilidades de arrebatar el primer puesto.

Tabla de la Liga Betplay Foto: Google

Nacional y Millonarios ven el primer puesto

Fue un día de fiesta para Atlético Nacional, que antes del partido con Águilas Doradas presentó a James Rodríguez como su nuevo refuerzo, y también despidió a David Ospina. El verde amenaza con ser el nuevo líder, tomando en cuenta los partidos pendientes que tiene y la derrota de América que le abre posibilidades.

Con una fiesta en el Atanasio Girardot, Atlético Nacional venció a Águilas Doradas 2-0. Foto: Colprensa - David Jaramillo.

Asimismo, Millonarios vio la victoria tras triunfo ante el Cúcuta Deportivo en el estadio General Santander y eso aviva sus posibilidades de ser líder, teniendo en cuenta que está en desventaja en cuanto a partidos aplazados. Un gol de Rodrigo Contreras da el triunfo para seguir en la parte alta de la tabla de posiciones. Azules y verdes le siguen descontando al América en la zona alta.

Más resultados de la fecha 10

Deportivo Cali volvió a ganar y es un respiro luego de varias fechas sin sumar de a tres. Empezó ganando, el Once Caldas le empató y otra vez el azucarero volvió a pegar. Al final, un 2-1 que le da un respiro al cuadro vallecaucano.

Mal resultado para el equipo de Luis Amaranto Perea. Boyacá Chicó acabó venciendo al Independiente Medellín por 2-1, en el estadio la Independencia de Tunja, y el poderoso desperdició la oportunidad de ser segundo en la tabla de posiciones.