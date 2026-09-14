La Selección Colombia se va de Barranquilla y estrena sede: comunicado oficial y rival confirmado

La Selección Colombia de Mayores ultima detalles para los amistosos de preparación pensando en la Copa América 2028 y el Mundial 2030, donde se cree habrá un relevo generacional en las listas de convocatorias. Además de ese trabajo de Néstor Lorenzo, la Federación Colombiana de Fútbol agiliza logísticas, estadios y rivales para los encuentros.

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Por ejemplo, entre septiembre y octubre la Selección Colombia disputará unos amistosos en la costa este de Estados Unidos contra México el 26 de septiembre en Baltimore, el 2 de octubre con Paraguay en New Jersey y el 6 de octubre con Perú en Miami.

Además de estos amistosos, el presidente Ramón Jesurún confirmó un doblete de partidos contra la selección de Chile, siendo la novedad que el compromiso en tierras colombianas no será en el Metropolitano de Barranquilla y es oficial que se disputará en el Pascual Guerrero de la ciudad de Cali. El juego se programó para el 13 de noviembre y tiene horario por confirmar.

Ramón Jesurún también confirmó que la Federación Colombiana también adelanta los planos y diseños para una nueva sede deportiva que se ubicará en la ciudad de Cali. Será otra de alto rendimiento, tal como las que se tienen en Bogotá y Barranquilla.

Selección Colombia juega ante Suiza por los octavos de final de la Copa del Mundo. Foto: Colprensa

A primera hora de este 14 de septiembre, Oweimar Giraldo, presidente de la Liga Vallecaucana de Fútbol, anticipó que la Tricolor disputará el amistoso en el Estadio Pascual Guerrero y que una parte del dinero recaudado en la boletería se utilizará para apoyar a los deportistas del departamento. Fuentes cercanas hablaban de Chile como el rival, hasta que Jesurún lo confirmó.

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No deja de ser una novedad este cambio de sede, pues, como es habitual, Barranquilla era considerada la ‘Casa de la Selección Colombia’. La situación cambia debido a que la FCF se solidariza con las víctimas del terremoto y el alcalde de Cali, Alejandro Eder, estuvo presente en la rueda de prensa y avaló la decisión.

Alejandro Eder y Ramón Jesurún Foto: Youtube

“El primer encuentro tendrá carácter benéfico y se realizará en Cali gracias al respaldo de la Alcaldía local, en cabeza de Alejandro Eder, a quien agradecemos por su gestión y apoyo para la organización de este partido amistoso”, agrega la FCF en un comunicado.

🎥 "El próximo 13 de Noviembre de 2026, jugaremos frente a la Selección de Chile en Cali" Ramón Jesurun, Pdte. FCF🎙️👔#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/W5pTeJg5wd — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 14, 2026

“Por iniciativa de la Federación Colombiana de Fútbol, la taquilla recaudada en el Estadio Pascual Guerrero se destinará a las labores de reconstrucción y asistencia en las zonas damnificadas tras el devastador terremoto que afectó recientemente al territorio colombiano”, puntualiza la Federación.