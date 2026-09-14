Diego Guauque volvió al oncólogo y recibió noticia sobre el cáncer: “Fe para seguir”

Diego Guauque volvió a enfrentarse a uno de esos momentos que, aunque ya hacen parte de su rutina, todavía le causan nervios. El periodista colombiano asistió a un nuevo control médico para revisar su estado de salud después de la lucha que ha enfrentado contra el cáncer y recibió una noticia que le permitió recuperar la tranquilidad.

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A través de sus redes sociales, Guauque compartió parte de la espera antes de entrar al consultorio de su oncólogo.

Estos controles se realizan cada cuatro meses, pero el temor por conocer los resultados sigue presente. “Nunca deja de darme susto, temor, nervios”, confesó mientras esperaba que lo llamaran.

Durante ese tiempo, el comunicador también observó a otros pacientes y acompañantes que estaban en la sala. Ese momento lo llevó a reflexionar sobre lo que significa esperar una respuesta médica y la esperanza que existe detrás de cada consulta.

“Algunas caras largas, otras tristes, otros preocupados, pero todos esperanzados en que las palabras de su especialista brinden precisamente eso: esperanza, fe para seguir adelante”, contó.

A través de un video en redes sociales, Diego Guauque invitó a sus seguidores a realizarse chequeos médicos y dar mayor importancia al bienestar personal. Foto: Captura video Instagram @diego_reportero

Finalmente, llegó el momento de reconocer el resultado, y el oncólogo le confirmó que no presenta recaídas y que tampoco encontraron tumores en la zona donde anteriormente había sido intervenido.

“Me fue bien, el oncólogo me dice que no hay recaídas, que no hay tumores en la zona donde me hicieron las intervenciones”, reveló Guauque con un gran alivio. Aunque la noticia fue positiva, el periodista deberá regresar en cuatro meses para continuar con el seguimiento médico.

Para él, ese periodo representa mucho más que una simple fecha en el calendario, pues cada control le recuerda el valor de aprovechar el día a día.

Diego Guauque, periodista de Caracol. Foto: Instagram @diego_reportero / Montaje SEMANA

“Son cuatro meses que para mí significan paz, tranquilidad, son como cuatro meses de vida y pienso aprovecharlos al máximo”, añadió.

Después de conocer los resultados, Guauque también dedicó unas palabras de agradecimiento a quienes han estado cerca durante su proceso, especialmente sus médicos, su familia y sus creencias.

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“Gracias a mis médicos, gracias a Dios, a la Virgen y gracias a mi familia”, agregó.

El periodista aseguró además que esta experiencia le dejó una reflexión importante que compartirá próximamente con sus seguidores: “Esto que me pasa hoy me deja una profunda reflexión que más adelante la compartiré en un video aparte, pero también una enseñanza que la vida me deja hoy”.