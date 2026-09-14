Ricky Martin se robó el show en el Festival Cordillera 2026 con inesperado gesto a Colombia en pleno escenario

La escena musical en Colombia continúa ampliando su oferta con festivales que reúnen a artistas de diferentes géneros y atraen a miles de espectadores. Estas jornadas se han convertido en espacios para disfrutar de propuestas diversas y, al mismo tiempo, en escenarios importantes para la industria cultural y del entretenimiento en el país.

A Juan Daniel Oviedo le preguntaron por “el guayabito” y así respondió

Bogotá volvió a ser punto de encuentro para los amantes de la música con una nueva edición del Festival Cordillera, que se llevó a cabo los pasados 12 y 13 de septiembre en el Parque Metropolitano Simón Bolívar. Durante ambas jornadas, el evento contó con la participación de reconocidos artistas y agrupaciones de distintos estilos, en una programación que permitió al público disfrutar de una amplia variedad de sonidos y presentaciones.

En la lista de artistas que se robaron el show en esta edición, destacaron rostros como el de Sean Paul, Beéle, Poligamia, Kany García, Grupo Niche, Cultura Profética, Dread Mar I, Caifanes, Miguel Mateos, Los amigos invisibles, Andrés Calamaro, Mago de Oz y Bonka, entre otros.

Pese a que Los de adentro y Ed Maverick no se pudieron presentar, la atención de miles de personas se posó en Ricky Martin, quien cautivó desde el minuto uno que subió al escenario.

El puertorriqueño demostró su talento, experiencia y dinamismo en escena, interpretando grandes éxitos como Tal vez y Livin’ la vida loca. Sus coreografías, sus movimientos y su sensualidad conquistaron al público, siendo de las presentaciones más comentadas.

No obstante, uno de los momentos que más emoción causó fue cuando el artista apareció frente a los asistentes del festival luciendo una camiseta de Colombia, específicamente la del 10 de James Rodríguez.

Este instante se dio en la interpretación de La Copa de la Vida, donde se rindió un pequeño homenaje al mundial de 1998.