Kelly Reales, recordada por varias polémicas y su participación en Miss Universe Colombia, quedó como foco de miradas en plataformas digitales, debido a unas declaraciones que compartió con sus fieles seguidores de redes sociales. La creadora de contenido no se guardó dicha experiencia, mencionando a un famoso artista.

Tatiana Rentería destapó verdad sobre su separación de Diego Trujillo y contó detalles del proceso: “Estaba rota”

De acuerdo con lo que quedó registrado, la modelo captó la atención de los curiosos con una serie de palabras que dio en medio de su participación en El desorden de Marko, un reality que ha buscado conquistar al público.

Kelly Reales abrió su corazón y contó que un detalle muy pequeño la llevó a despertar sospechas sobre una infidelidad en su relación pasada. Según mencionó, su noviazgo con Max Barz, modelo y creador de contenido, se vio afectado al ver movimientos inusuales en su unión, al punto de descubrir que el hombre la traicionó con un famoso cantante.

La influencer indicó que su expareja habría tenido un supuesto romance con Ricky Martin, ya que pilló algunas cosas que le parecieron extrañas. Aunque todo arrancó como rumores, una fotografía llevó a que un amigo cercano de ella se percatara de algo y le generara la duda.

Según la exreina de belleza, en una imagen que subió el cantante se veían unas sandalias negras, las cuales no parecían ser del famoso. A pesar de que no prestó mucha atención, quiso guardar el post para más adelante y así corroborar la información.

La famosa puntualizó que todo se quebró cuando ambos viajaron a Tailandia y allá le pidió prestadas las sandalias a su novio, dándose cuenta de que eran idénticas a las que salían en dicha postal. Al confrontarlo, Barz negó cualquier tipo de vínculo más allá de amistad, afirmando que no pasaba nada entre ellos.

Reales no se contuvo y fue contundente con su decisión, asegurando que no se quedaría ahí.

“Mi mejor amigo fue quien se dio cuenta (…) En el Instagram (de Ricky Martin) salen unas chancletas negras y mi mejor amigo lo ve y me dice: ‘Kelly, estos no son los pies de este, mano’. Y yo lo veo y yo no reconozco, le digo: ‘Papi, no creo, pero igual guárdala para ver porque yo voy a estar pendiente, ahora que llegue’”, dijo.

“Eran las mismas. Cuando me las entrega, eran las mismas chancletas de la foto… y ahí ya me di cuenta de que todo era real”, aseguró.

La modelo apuntó que tiempo después reunió fotos de su ex con Ricky Martin, respaldando esa sospecha que había tomado fuerza con detalles que halló. El hombre, de igual manera, aprovechó y publicó una foto con el puertorriqueño, asegurando que tuvieron un encuentro inesperado.

Max Barz y Ricky Martin Foto: Instagram @max_barz

Por el momento, ninguno de los dos involucrados ha reaccionado o respondido a las declaraciones de Kelly Reales, por lo que habrá que esperar a que se confirme o se desmienta.