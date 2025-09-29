Suscribirse

Así lucía Vannesa Pulgarín, la nueva Miss Universe Colombia 2025 antes de participar en el certamen nacional

Miss Antioquia es la nueva representante del país que logró conquistar al jurado y participará en ‘Miss Universo 2026′.

María Paula Flórez Herrera

Pasante de redacción semana.com

30 de septiembre de 2025, 1:01 a. m.
Así lucía Vanessa Pulgarín, Miss Universe Colombia 2025 antes de participar en el concurso.
Así lucía Vanessa Pulgarín, Miss Universe Colombia 2025 antes de participar en el concurso. | Foto: Captura de Instagram @missuniversecoloficial / @vanepulgarin / Captura de X

En la noche del 28 de septiembre llegó a su fin el certamen nacional de belleza Miss Universe Colombia, en el que después de 9 capítulos donde las candidatas tuvieron que enfrentarse a diferentes pruebas y desafíos, se conoció a la ganadora del reality.

Después de la última pasarela en vestido de baño, trajes de gala, y una ronda de preguntas realizadas por el público y respondidas por las representantes de los departamentos de Risaralda, Magdalena, Santander, Cauca y Antioquia, fue la paisa Vanessa Pulgarín, quien logró cautivar al exigente jurado.

Contexto: Muere a sus 26 años, Tyra Spaulding, exreina de belleza y finalista de Miss Universo Jamaica 2023

Las exreinas Andrea Tovar y Valerie Domínguez, junto al diseñador Hernán Zajar, escogieron a la oriunda de Medellín como nueva la Señorita Colombia, una mujer que se ha sido considerada carismática, apasionada y disciplinada.

Vanessa tiene 33 años y desde temprana edad incursionó en el modelaje, lo que le ha permitido participar en diferentes escenarios y cautivar con su belleza, y su participación en el concurso nacional era un homenaje a su padre y las mujeres colombianas, según la página oficial del reality.

Vanessa Pulgarín, ganadora Miss Universe Colombia
Vanessa Pulgarín, ganadora Miss Universe Colombia | Foto: A.P.I - Canal RCN

Así lucía Vanessa Pulgarín hace 13 años

Luego de que Miss Antioquia fuera coronada como la próxima representante de Colombia para el certamen internacional Miss Universo 2026 que se llevará a cabo en Tailandia, los usuarios e internautas han hecho viral un video que sería de hace un tiempo y sorprende con su apariencia física.

Vane Pulgarín, tengo 21 años de edad. Soy de Medellín y me encantaría ser la nueva presentadora de HTV”, dice en el video, el cual se trataría de una postulación para ser parte del canal musical en ese entonces.

Los seguidores se pronunciaron frente a la grabación, algunos afirmaron que su cambio sería producto de procedimientos estéticos, mientras que otros aseguran que se debe a su disciplina durante todos estos años.

¿Cuál fue la respuesta de Miss Antioquia en la ronda de preguntas?

Las candidatas que llegaron al top 5 tuvieron que escoger un sobre que contenía una pregunta, cada uno de ellos marcado con un número y una interrogante diferente.

Hoy en día, cualquiera puede ser viral en redes, pero no todos son influyentes. ¿Qué diferencia a una mujer influyente de una mujer viral?”, preguntó la exreina Andrea Tovar.

“Creo que lo más importante es usar nuestras redes sociales, nuestra viralidad, para inspirar a otras personas. Ejemplo: yo inspiro a través del deporte, de un estilo de vida saludable y creo que es muy importante tener qué decirles a las personas, darles amor, mostrarles que hay un poquito más del entretenimiento, un ser cercano que quiere ayudar, que quiere hacer algo por salvar el mundo, por ayudar a poner mucho más amor, mucha más paz, mucha más consciencia para todos los seres humanos”, respondió Vanessa Pulgarín.

Contexto: Ola de memes por show de Altafulla en ‘Miss Universe Colombia’; criticaron la presentación: “Que le prendan el autotune”

