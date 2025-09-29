En la noche del 28 de septiembre llegó a su fin el certamen nacional de belleza Miss Universe Colombia, en el que después de 9 capítulos donde las candidatas tuvieron que enfrentarse a diferentes pruebas y desafíos, se conoció a la ganadora del reality.

Después de la última pasarela en vestido de baño, trajes de gala, y una ronda de preguntas realizadas por el público y respondidas por las representantes de los departamentos de Risaralda, Magdalena, Santander, Cauca y Antioquia, fue la paisa Vanessa Pulgarín, quien logró cautivar al exigente jurado.

Las exreinas Andrea Tovar y Valerie Domínguez, junto al diseñador Hernán Zajar, escogieron a la oriunda de Medellín como nueva la Señorita Colombia, una mujer que se ha sido considerada carismática, apasionada y disciplinada.

Vanessa tiene 33 años y desde temprana edad incursionó en el modelaje, lo que le ha permitido participar en diferentes escenarios y cautivar con su belleza, y su participación en el concurso nacional era un homenaje a su padre y las mujeres colombianas, según la página oficial del reality.

Vanessa Pulgarín, ganadora Miss Universe Colombia | Foto: A.P.I - Canal RCN

Así lucía Vanessa Pulgarín hace 13 años

Luego de que Miss Antioquia fuera coronada como la próxima representante de Colombia para el certamen internacional Miss Universo 2026 que se llevará a cabo en Tailandia, los usuarios e internautas han hecho viral un video que sería de hace un tiempo y sorprende con su apariencia física.

“Vane Pulgarín, tengo 21 años de edad. Soy de Medellín y me encantaría ser la nueva presentadora de HTV”, dice en el video, el cual se trataría de una postulación para ser parte del canal musical en ese entonces.

Los seguidores se pronunciaron frente a la grabación, algunos afirmaron que su cambio sería producto de procedimientos estéticos, mientras que otros aseguran que se debe a su disciplina durante todos estos años.

¿Cuál fue la respuesta de Miss Antioquia en la ronda de preguntas?

Las candidatas que llegaron al top 5 tuvieron que escoger un sobre que contenía una pregunta, cada uno de ellos marcado con un número y una interrogante diferente.

“Hoy en día, cualquiera puede ser viral en redes, pero no todos son influyentes. ¿Qué diferencia a una mujer influyente de una mujer viral?”, preguntó la exreina Andrea Tovar.