Miss Universe Colombia | Las respuestas a las preguntas del jurado de las cinco finalistas: ¿la embarraron?

La corona de Miss Universe Colombia ya tiene nueva dueña. Se trata de Vanessa Pulgarín, representante de Antioquia, quien en la noche del domingo 28 de septiembre logró cautivar tanto al jurado como al público con su seguridad, carisma y elegancia sobre la pasarela.

Aunque figuraba entre las favoritas, la antioqueña disputó el título junto a Miss Santander y Miss Cauca, lo que causó opiniones divididas en redes sociales.

Respuestas de las cinco finalistas en Miss Universe Colombia 2025

El jurado, conformado por el famoso diseñador Hernán Zajar y las dos exreinas de belleza Andrea Tovar y Valerie Domínguez, fue el encargado de hacerles las preguntas a las candidatas.

Estos interrogantes fueron únicamente para las cinco finalistas: Miss Cauca, Marlyn Dinas Carabalí; Miss Magdalena, Sofía Fernanda Donado Rojas; Miss Antioquia, Vanessa Pulgarín; Miss Risaralda, Ángela Arcilla; y Miss Santander, Gloria Mutis.

Algunos de los temas que los jurados decidieron abarcar fueron lo social, el impacto de las redes sociales y las mujeres influyentes.

Estas fueron las preguntas formuladas y las respuestas de las candidatas :

Miss Antioquia

“Hoy en día, cualquiera puede ser viral en redes, pero no todos son influyentes. ¿Qué diferencia a una mujer influyente de una mujer viral?”, preguntó la exreina Andrea Tovar.

“Creo que lo más importante es usar nuestras redes sociales, nuestra viralidad, para inspirar a otras personas. Ejemplo: yo inspiro a través del deporte, de un estilo de vida saludable y creo que es muy importante tener qué decirles a las personas, darles amor, mostrarles que hay un poquito más del entretenimiento, un ser cercano que quiere ayudar, que quiere hacer algo por salvar el mundo, por ayudar a poner mucho más amor, mucha más paz, mucha más consciencia para todos los seres humanos”, respondió de Vanessa Pulgarín.

Miss Cauca

“¿Cómo definirías la palabra belleza para una nueva generación?”, se le preguntó.

A lo que respondió con mucha seguridad: “Para mí la belleza es la que está en el interior, es la que se refleja en el exterior. Yo diría que, para las nuevas generaciones, que se fijen en lo que hay adentro, en el corazón, en lo que somos como esencia, porque eso es lo que va a ver el mundo. Lo físico pasa con los años, pero lo que está en el corazón y lo que es tu esencia perdurará a través del tiempo, así que la belleza viene desde lo más profundo de nuestro ser”.

Miss Magdalena

“Si pudieras cambiar algo del sistema educativo para empoderar a las niñas, ¿qué sería?”, fue la pregunta.

Sofía Fernanda decidió dar una respuesta clara y enfocada al amor propio.

“Nuestro sistema educativo se puede mejorar y actualizar dándole oportunidades a las niñas de saber cuál es su inteligencia, de saber cuál es su talento, de autoconocerse y desde el amor propio, representar de la mejor manera su ser. Creo que la educación se puede mejorar de esa manera y seremos un país de éxito”, dijo.

Miss Risaralda

A Ángela Arcila se le preguntó por la relación que en la actualidad hay entre la belleza y los likes en redes sociales. “¿Qué opinas de que hoy la belleza se mida también en likes y seguidores?”, fue el interrogante.

“Muy buenas noches. La belleza la transformamos, la reivindicamos y la hacemos desde adentro hacia afuera. No son los likes, es lo que logramos con lo que hacemos”, respondió de manera breve y concisa.

Miss Santander

Para Gloria Mutis, una de las favoritas, su pregunta se centró en la importancia de los certámenes. “¿Por qué crees que los concursos de belleza son tan importantes en Colombia?”, fue su pregunta.

“Buenas noches, Colombia. Bueno, creo que en la actualidad los concursos de belleza no radican únicamente en un aspecto físico. La verdad es que la corona es una herramienta de transformación social real y es un puente que conecta las necesidades de las oportunidades. Por eso nosotras, como reinas, somos las voceras, las que transforman esas ideas en una certeza para el país y para el mundo. Gracias”, respondió, siendo una de las favoritas del público.