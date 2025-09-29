El certamen de belleza más importante del mundo, Miss Universe, se llevará a cabo el próximo viernes 21 de noviembre de este año en el Impact Challenger Hall en Pak Kret, Nonthaburi, Tailandia, pero, mientras llega el tan anhelado día, una nueva reina se coronó en Colombia.

En la noche del pasado domingo 28 de septiembre, Vanessa Pulgarín, la Señorita Antioquia, se convirtió en la nueva Miss Universe Colombia al conquistar tanto al público como al jurado con su carisma, inteligencia y dominio de la pasarela.

Si bien Vanessa era una de las favoritas, compartía este espacio también con Miss Santander y Miss Cauca, por lo que muchos no estuvieron de acuerdo con que se llevara el título.

Otra de las razones por las que los seguidores de este certamen e internautas en las redes sociales criticaron a la actual reina fue su respuesta, que para muchos resultó vacía y superficial, comparada con las que dieron otras de sus compañeras, como las mismas Miss Santander y Miss Cauca.

Respuesta de Miss Antioquia en Miss Universe

“Hoy en día, cualquiera puede ser viral en redes, pero no todos son influyentes. ¿Qué diferencia a una mujer influyente, de una mujer viral?“, preguntó la exreina Andrea Tovar.

“Creo que lo más importante es usar nuestras redes sociales, nuestra viralidad, para inspirar a otras personas. Ejemplo: yo inspiro a través del deporte, de un estilo de vida saludable y creo que es muy importante tener qué decirles a las personas, darles amor, mostrarles que hay un poquito más del entretenimiento, un ser cercano que quiere ayudar, que quiere hacer algo por salvar el mundo, por ayudar a poner mucho más amor, mucha más paz, mucha más consciencia para todos los seres humanos”, fue la respuesta de Vanessa Pulgarín.

Ante estas palabras, las opiniones tanto buenas como malas no se hicieron esperar: “Antioquia no sabe responder, no tiene seguridad, no maneja una buena oratoria, y definitivamente la corona se la merecía Santander”; “En conclusión nunca dijo cuál era la diferencia, solo se puso como ejemplo”; “Hermosa, pero aún espero la diferencia que le preguntaron”; “Muy suave la respuesta de Antioquia”; “Tenemos reina bonita, con experiencia, pero sin oratoria”; “El mensaje de Antioquia no iba tan mal, pero se extendió sin necesidad, se puede pulir siendo más concreta, no le den tanto palo, es solo un reinado, no la ONU”; “Mandaron a la mujer paisa promedio, estamos condenados a ser los segundones”, se lee.

De igual forma, hubo quienes no perdonaron que fuera ella la ganadora y no Gloria Mutis, Miss Santander, a quien muchos daban como absoluta ganadora del certamen.

Espero que esta reina se anime a volver participar en un futuro 🥲 #MissUniverseColombia#MissUniverseColombiaElReality pic.twitter.com/CQJhk3nBqc — 𝑙𝑢🌙 (@Moonlightbae__e) September 29, 2025

Tuvimos a este monumento y van a mandar a el miss universo a un clon de la mujer paisa promedio, para rematar bruta, estamos condenados a ser los segundones siempre #MissUniverseColombia#MissUniverseColombiaElReality#MissUniverseColombiaElReality2025 pic.twitter.com/fzZY9JtUBL — Cianuro 🐦‍🔥🔥 (@CianuroIconic) September 29, 2025