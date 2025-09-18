Mariana Morales Ospina es una de las candidatas en el nuevo formato de Miss Universe Colombia en busca de la coronación para representar al país en el certamen de belleza internacional Miss Universe 2026.

La joven de 27 años es modelo, actriz, psicóloga y activista de la comunidad LQBTIQ+ lo que le ha permitido destacarse por su perfil diverso e integral. Asimismo, ha compartido el mensaje de por qué decidió ingresar en el reality y lo que espera con su participación.

Desde el pasado 30 de agosto, en la primera del concurso, Mariana quedó seleccionada para ser la representante de la capital y su presencia en el programa ha captado la atención del público que se ha interesado por su historia.

En diferentes entrevistas, Mariana ha confesado los momentos difíciles que atravesó durante su infancia y adolescencia, pues a pesar del apoyo de su familia, sufrió de bullying y rechazo por su orientación sexual, incluso ha vuelto a recibir fuertes críticas.

“Creo que los comentarios y críticas se están dando por algo que todavía no están conociendo”, afirmó Morales haciendo referencia a que las personas juzgan por desinformación y lo que realmente espera es marcar una diferencia para que se haga un cambio, pues considera este reality la oportunidad para visibilizar a las mujeres transgénero que desean participar.

La señorita Bogotá confesó que se realizó uno de los procedimientos que considero más importantes, la cirugía de resignación de sexo, la cual se hizo a los 18 y afirmó haber tenido ciertos problemas.

“Es difícil, casi muero”, le reveló Mariana al locutor, quien le había preguntado por la complejidad del proceso.

“Lo voy a decir así abiertamente, cuando tú pasas por un proceso de reasignación de sexo te están amputando una parte de tu cuerpo, una parte que en mi caso no me pertenecía, pero eso conlleva millones de traumas internos tanto físicos como psicológicos”, agregó.

Mariana Morales mencionó que también tuvo que pasar por otros procesos con otros especialistas como psicología, endocrinología, urología y ginecología porque después de la cirugía le quedó una herida abierta y debía tener unos cuidados especiales.