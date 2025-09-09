Miss universe Colombia se estrenó el pasado 30 de agosto en su nuevo formato de reality, donde las participantes se han enfrentado a diferentes pruebas en las que han demostrado sus habilidades en comunicación, fotografía, maquillaje, entre otros.

Esta edición tiene como objetivo buscar a la mujer más real y verdadera que no solo destaque por su belleza, sino por ser elegante, elocuente e interesante por sus raíces, que provoque conocerla y contar su historia.

Entre ellas, la representante de la capital del país, Mariana Morales Ospina, ha captado la atención por abrir su corazón y contar uno de los momentos que vivió en su infancia.

“Mi infancia fue linda, pero algo complicada, yo siempre fui una niña diferente. Sufrí de bullying mucho tiempo. Digamos que fui segregada porque me comportaba de manera femenina”, contó la modelo.

Durante la adolescencia, su situación fue más difícil porque estuvo marcada por su orientación sexual e identidad, por lo que vivió rechazo por parte de sus compañeros y muchas veces se sintió sola, pero al mismo tiempo fue más consciente de cómo veía su cuerpo respecto a su mente.

A pesar de los comentarios negativos que recibió, Mariana contó con el apoyo de su familia, que siempre la alentaron para seguir y hoy en día les agradece porque es por ellos que ha logrado lo que quería como ser candidata de Miss Universe.

En la universidad estudió Psicología, también se inscribió en Modelaje y empezó su carrera, como lo ha dejado ver en sus redes sociales, en donde superar los 10 mil seguidores.

Asimismo, desde su participación en el concurso que busca a la próxima miss Colombia, Morales ha querido transmitir un mensaje: que el ser diferente no es malo, pues ha recibido críticas por ser transexual y ser parte del reality.

“Creo que los comentarios y críticas se están dando por algo que todavía no están conociendo”, afirmó la joven, explicando que los colombianos juzgan sin conocer la historia y que realmente buscar marcar una diferencia para que se haga un cambio.

Por otro lado, miss Bogotá ha recibido apoyo por parte de sus seguidores, amigos y algunas figuras como Juan Pablo Jaramillo, quienes han comentado varias publicaciones como lo fue el video, donde la modelo contó su historia.