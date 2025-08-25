La razón por la que Claudia Bahamón no fue reina de belleza: “No me arrepiento”

La reconocida presentadora del reality de cocina MasterChef Celebrity, Claudia Bahamón, será la productora ejecutiva en el Miss Universe Colombia 2025, que tendrá como jurados a Valerie Domínguez, Andrea Tovar y Hernán Zajar.

Las exreinas y el diseñador, junto al público, quienes también tendrá la oportunidad de votar, tendrán la responsabilidad de escoger a la nueva soberana que representará a Colombia en el próximo certamen de belleza que se realiza anualmente, Miss Universo 2026.

“La belleza no tiene una sola cara, ni una talla, ni una historia perfecta”, dice Claudia en uno de los videos de la página oficial, añadiendo que el estreno del reality se llevará a cabo el sábado 30 de agosto a las 8:00 pm por el canal RCN.

¿Por qué Claudia Bahamón no fue reina?

En una entrevista con Infobae confesó que se siente muy contenta por ser parte de esta nueva experiencia, pues después de tantos años en televisión considera que tiene las habilidades para producir el reality y confía en su equipo, con el cual ya ha trabajado en otros formatos.

“La productora ejecutiva está encargada de velar por cada detalle, desde todo lo que pasa detrás de cámaras, a nivel de producción, logística, talento. Incluso, pendiente de cosas de edición, contenido, pero puedo decirles que esta labor la hago de la mano de un productor ejecutivo”, explicó Claudia sobre su función y su trabajo junto a Augusto Ramírez.

Luego, Bahamón se refirió al concurso, mencionando que los reinados en Colombia son “reales” y que era importante darle un giro, pues esta edición tiene nuevas reglas y buscar mostrar la evolución de las candidatas a través de diferentes episodios.

“Yo creo que fue una época, de cierta manera, de desconocimiento de la importancia de ser una representante de mi departamento”, respondió a la pregunta del por qué la presentadora no fue reina.

“Tenía una época de rebeldía. Mi papá me decía algo y yo no quiero, entonces mi papá me decía ‘es que quieren que tú seas reina’ y yo le decía: ‘pues yo no’. Fue un acto de rebeldía, de inmadurez”, añadió Claudia, mencionando que hoy en día entiende el rol de cada Miss Universe.

La opita también reveló que se negó tres veces y después no pudo participar porque se había tomado unas fotos en ropa interior, una acción que en ese momento era prohibida por parte de certamen, recalcando que actualmente las reglas han cambiado.