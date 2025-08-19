Claudia Bahamón tildó de “terco” y “cascarrabias” a Jorge Herrera, eliminado de ‘MasterChef’: “Un bullying delicioso”

El reality de cocina más importante de Colombia, 'MasterChef Celebrity’, sigue su curso y capítulo a capítulo conquista a los televidentes con los diferentes retos que deben cumplir y las preparaciones que deben presentar en el atril ante los jurados Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso.

En el capítulo del pasado lunes festivo 18 de agosto se vivió un nuevo reto de eliminación entre Valentina Taguado, Luis Fernando Hoyos, Nicolás Montero, Julián Zuluaga, Raúl Ocampo y Jorge Herrera, el reconocido actor por interpretar a Don Hermes en la icónica novela de 'Betty la fea’.

Aunque les dieron libertad para cocinar lo que ellos quisieran, la ejecución en la preparación de Jorge Herrera no fue la más idónea, ya que cometió uno de los pecados más grandes en la cocina, dejar en el plato algo crudo.

El famoso actor realizó una preparación con ñoquis, pero por desgracia, la papa no le quedó en el punto correcto y pasó al atril con este tubérculo crudo, lo cual es imperdonable en la cocina más famosa de Colombia.

En el momento en el que los jurados anunciaron que entre Jorge Herrera y Julián Zuluaga era él quien debía abandonar la competencia, se dieron varias reacciones tanto de él como de los demás participantes y en la mayoría se vio un ánimo de tristeza.

Claudia Bahamón se despidió de Jorge Herrera, recién eliminado de 'MasterChef Celebrity’

Como es acostumbrado, la conductora del programa, Claudia Bahamón, publica unas fotografías junto al más reciente eliminado acompañado de una frase icónica del exparticipante durante la competencia y un mensaje de dedicatoria por parte de ella.

En el caso del reconocido actor, mencionó: “Hoy se fue de MasterChef Jorgito, un hombre que al principio muchos no entendieron (yo incluida). Directo, terco, con un humor negro único y con esa mezcla de cascarrabias adorable que solo él sabe manejar”.

Claudia dejó en evidencia que fue una persona incomprendida, pero que todo se transformó en su personalidad y carácter: “Lo que algunos veían como dureza, con el tiempo se volvió autenticidad pura. Porque detrás de cada comentario ácido había verdad, detrás de cada ‘regaño’ un corazón enorme y detrás de cada burla hacía mis pintas... un bullying delicioso que terminé disfrutando y hasta extrañaré”, escribió.