Jorge Rausch, jurado de ‘MasterChef Celebrity’ compartió una experiencia “horrible” que vivió cuando trabajó en un restaurante

El jurado del ‘reality’ contó una anécdota que vivió cuando apenas estaba comenzando en el mundo de la cocina.

María Paula Flórez Herrera

Pasante de redacción semana.com

15 de agosto de 2025, 2:58 a. m.
Diego Sáenz conmovió a Jorge Rausch, quien se vio notablemente triste por la despedida del presentador.
Jorge Rausch contó una experiencia que tuvo al trabajar en un restaurante. | Foto: Captura de pantalla tomada de Canal RCN - Diego Sáenz hizo llorar a Carolina Acevedo tras despedirse de MasterChef Celebrity

En el capítulo de este jueves, 14 de agosto, las celebridades volvieron a entrar cantando y al finalizar, la presentadora Claudia Bahamón afirmó que había sido una de las mejores temporadas con las canciones.

Los cocineros celebraron que Belén estaba de vuelta, pues en el reto anterior no los había podido acompañar, así que Pichingo y Valeria realizaron trovas que hicieron reír a los jurados, quienes respondieron con un toque de sarcasmo.

Contexto: Valentina Taguado se reencontró con su ex; hizo inesperada revelación y generó comentarios

Luego, antes de empezar con el reto, el chef colombiano Jorge Rausch le preguntó a Claudia que sí podía decir algo, a lo que ella respondió que no, pensando que se trataba de un chiste, pero lo que contó sorprendió a todos.

A mí una vez me tocó trabajar por meses con un jefe que me odiaba y era un jefe que no era buen cocinero. Siempre la culpa me caía a mí y dicho eso, es muy importante uno aprender a trabajar con quien le toca”, comentó Rausch.

El chef añadió que a veces es más fácil y otras más difíciles y catalogó esa experiencia como “horrible”, al dejarle un mensaje a las celebridades, pues en la competencia varios retos son en equipos y en la mayoría de ocasiones no son ellos los que escogen con quien hacerse.

Valentina Taguado agregó: “Es que aquí aprendes o aprendes a trabajar con quien te toca”, pues recientemente la locutora tuvo que cocinar con Michelle Rouillard y tuvo un malentendido que luego ella aclaró en sus redes sociales.

Bahamón mencionó una experiencia: “A ustedes les consta que yo también tuve un trabajo donde mi jefe no me habló tres meses”, sin embargo, la chef mexicana decidió hacer un jocoso comentario: “Pero creo que ahí si el problema eras tú”, todos se rieron y afirmaron que esa era Belén.

Contexto: Ellos fueron los invitados especiales de ‘MasterChef Celebrity’ que sorprendieron a los cocineros: “Son maravillosos”

¿Cómo estaban conformados los equipos?

En este reto, las celebridades conocieron las comidas que no le gustan a los chefs y se sorprendieron cuando les dijeron que con cada ingrediente debían realizar una preparación que a ellos les gustará.

Desde temporadas anteriores, Nicolás de Zubiría ha dado a conocer que el tomate de árbol no le gusta, pero que una vez una pareja hizo un postre que le encantó. Por otro lado, Rausch no aguanta las cerezas marrasquino y Belén dijo que la remolacha le sabe a tierra.

Verde: Valentina Taguado, Luis Fernando Hoyos, Valeria Aguilar, Violeta Bengonzi, Jorge Herrera y Julián Zuluaga.

Azul: Alejandra, Patty Grisales, David Sanin, Ricardo Vesga y la actriz Catherin Escobar.

Naranja: Carolina Sabino, Pichingo, Michelle Rouillard, Nicolás Montero y Raúl Ocampo.

