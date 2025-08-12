Suscribirse

Valentina Taguado calificó como “caos total” reto con Michelle Rouillard y dejó en evidencia su incomodidad: “Me molesta la mediocridad”

La famosa locutora se pronunció por esta situación en sus redes sociales.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Periodista en Semana

12 de agosto de 2025, 2:08 p. m.
Valentina Taguado y Michelle Rouillard tuvieron diferencia en 'MasterChef Celebrity'.
Valentina Taguado y Michelle Rouillard tuvieron diferencia en 'MasterChef Celebrity'. | Foto: Montaje SEMANA | Instagram: @canalrcn

Noche a noche, 'MasterChef Celebrity’ continúa su desarrollo y entreteniendo a los televidentes colombianos con los retos y las diferentes preparaciones que hacen los participantes para lograr conquistar al jurado.

A lo largo de los capítulos se ha podido notar una incomodidad entre dos participantes: la locutora Valentina Taguado y la actriz y exreina Michelle Rouillard, y esto quedó demostrado recientemente.

Valentina Taguado en 'MasterChef Celebrity'
Valentina Taguado en 'MasterChef Celebrity' | Foto: Canal RCN

En el capítulo del pasado lunes 11 de agosto los famosos tuvieron que enfrentarse a un reto en parejas en donde tenían como ingrediente principal el arroz.

Contexto: Raúl Ocampo movió fibras con sentido momento que vivió por Alejandra Villafañe en ‘MasterChef Celebrity’: “Era el amor de mi vida”

Así quedaron conformadas las parejas en el reto

  • Pichingo y Patricia Grisales (arroz blanco)
  • Carolina Sabino y Violeta Bergonzi (arroz blanco)
  • David Sanín y Jorge Herrera (arroz integral)
  • Raúl Ocampo y Caterin Escobar (risotto de setas)
  • Julián Zuluaga y Luisfer Hoyos (arroz a elección)
  • Nicolás Montero y Ricardo Vesga (arroz al wok)
  • Valentina Taguado y Michelle Rouillard (arroz de sushi)

La incomodidad quedó en evidencia desde el minuto uno en el que Claudia Bahamón dice que ellas dos conforman una de las parejas.

“Ni modo, toca... se hace Michelle a mi lado y lo primero que me dice es: ‘Te toca conmigo, querida’ y yo quedé como, ¿es una amenaza?“, dijo Valentina Taguado.

Conforme el reto se fue desarrollando, Michelle expuso por qué hay una relación tensa entre ellas.

“Lo que pasa es que en la primera cocinada con Valentina yo tenía el delantal negro, entonces ella sintió como que yo la arrastré al lado oscuro, pero no fue mi culpa”, dijo la exreina de belleza.

En el minuto en el que Claudia anunció que el tiempo del reto había culminado, se vio un movimiento de Valentina en su plato y la presentadora le aseguró que no podía hacer cambios, pero ella refutó que su emplatado ya estaba así.

“‘Manos arriba’ y Michelle saca una salsa y es como, ¿pero por qué?, estaba la luz, entonces yo por eso la devolví no sé por qué esta mujer la sacó“, contó Valentina.

En el reto, se pudo ver que no hubo comodidad en la estación y fue sobre todo Taguado quien se mostró más indispuesta y molesta.

Michelle Rouillard se destapó por tema de MasterChef Celebrity
Michelle Rouillard se destapó por tema de MasterChef Celebrity | Foto: Instagram @michellerouillard

“Todo bien, yo logro controlar mis emociones, pero en este reto, en especial en los últimos minutos fue un caos total”, añadió.

Por su lado, Michelle en el momento en el que terminó el reto y salió de la cocina, habló con Valeria Aguilar y respondió a su pregunta de cómo les había ido: “Valentina casi manda a la mier... todo a último minuto, pero bien”.

Contexto: Valentina Taguado, con amor, dedicó plato en ‘MasterChef’ a Javier Acosta, hincha de Millonarios que se sometió a la eutanasia

Momentos después, la exreina aseguró que no tiene problemas con la locutora: “Yo no tengo problemas con ella, no sé si para ella hay realmente un lío de fondo conmigo”, dijo.

Con notable molestia, Valentina se refirió a que el plato no salió como ella lo imaginaba y aseguró: “Todo bien, pero me molesta un poquito la mediocridad”, concluyó.

En la misma noche en la que se transmitió el capítulo, Valentina hizo una publicación de unas fotos de ellas dos con un mensaje en el que pidió disculpas por el trato que tuvo con Michelle.

“Las emociones del momento pueden herir demasiado, siento que herí a Michelle y qué rabia porque es increíble como persona, lo siento muchísimo. Ella trabajó muy calmada conmigo, gracias por eso. Así que si esta vez quieren tirarle mierdita a alguien, yo escogí hacer el sushi”, escribió.

