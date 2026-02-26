Valentina Taguado estalla contra la justicia colombiana por recientes casos de feminicidio

La reconocida creadora de contenido Valentina Taguado manifestó públicamente su indignación y dolor ante la persistente ola de violencia de género en Colombia. A través de sus plataformas digitales, Taguado cuestionó la efectividad de las instituciones judiciales y envió un mensaje de alerta a sus seguidoras tras conocerse el asesinato de Laura Valentina Lozano Torres en el norte de Bogotá.

Un llamado desde la frustración institucional

En una serie de declaraciones que rápidamente se volvieron tendencia, la influencer expresó que el sentimiento de desprotección es compartido por una gran parte de la ciudadanía. Taguado no solo lamentó la pérdida de vidas, sino que señaló de manera directa lo que considera una ineficiencia del sistema legal colombiano frente a los agresores.

“Duele más que no tengan justicia porque la ley en Colombia es un chiste, un mito”, afirmó la creadora de contenido.

Su mensaje hizo énfasis en que el impacto de un feminicidio trasciende a la víctima individual, afectando el núcleo social y familiar de forma permanente. “No solo acaban con sus vidas, acaban con la vida de toda una familia”, subrayó, visibilizando las secuelas psicológicas y sociales que dejan estos crímenes.

La polémica recomendación: “Anden armadas”

El punto de mayor debate en su pronunciamiento surgió al final de su mensaje, cuando Taguado sugirió medidas controversiales para contrarrestar la inseguridad y la ausencia de medidas cautelares. La creadora instó a las mujeres a buscar mecanismos de defensa propia ante lo que describió como un abandono estatal.

“Estamos solas, anden armadas”, escribió la joven en una declaración que ha sido interpretada por usuarios de redes sociales como una postura desproporcionada y como reflejo del miedo sistémico que enfrentan las mujeres en el país.

Contexto: el caso de Laura Valentina Lozano

El detonante de esta reacción fue el feminicidio de Laura Valentina Lozano Torres, una estudiante universitaria de 21 años. El crimen ocurrió en un apartamento del sector de Cedritos, en la localidad de Usaquén, Bogotá.

Según el reporte oficial entregado por la Policía Metropolitana de Bogotá, la víctima acudió al inmueble el pasado 20 de febrero para recoger a su mascota y algunas pertenencias, tras haber finalizado una relación sentimental con el presunto agresor.

El general Giovanni Cristancho, comandante de la institución, explicó los detalles del procedimiento: “Ella había subido al apartamento porque iba a recoger las maletas... El individuo, mediante asfixia mecánica, le quita la vida a la víctima y posteriormente trata de suicidarse”. La intervención de la Policía, alertada por un conductor de aplicación que esperaba a la joven, permitió la captura del sospechoso antes de que se lanzara desde un tercer piso.

El pronunciamiento de Valentina Taguado se suma a las voces de colectivos feministas y organismos de derechos humanos que exigen una reforma estructural en las rutas de atención y protección para mujeres en riesgo.