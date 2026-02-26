Gente

Valentina Taguado estalla contra la justicia colombiana por recientes casos de feminicidio

La creadora de contenido lanzó una fuerte crítica a la justicia en Colombia tras el feminicidio de Laura Valentina Lozano, en el norte de Bogotá.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Valentina Rueda Rodríguez

Valentina Rueda Rodríguez

26 de febrero de 2026, 7:35 p. m.
Valentina Taguado
Valentina Taguado Foto: x

La reconocida creadora de contenido Valentina Taguado manifestó públicamente su indignación y dolor ante la persistente ola de violencia de género en Colombia. A través de sus plataformas digitales, Taguado cuestionó la efectividad de las instituciones judiciales y envió un mensaje de alerta a sus seguidoras tras conocerse el asesinato de Laura Valentina Lozano Torres en el norte de Bogotá.

¿Nataly Umaña regresa a La Casa de los Famosos? El anuncio que divide opiniones tras el romance de Alejandro Estrada

Un llamado desde la frustración institucional

En una serie de declaraciones que rápidamente se volvieron tendencia, la influencer expresó que el sentimiento de desprotección es compartido por una gran parte de la ciudadanía. Taguado no solo lamentó la pérdida de vidas, sino que señaló de manera directa lo que considera una ineficiencia del sistema legal colombiano frente a los agresores.

“Duele más que no tengan justicia porque la ley en Colombia es un chiste, un mito”, afirmó la creadora de contenido.

Su mensaje hizo énfasis en que el impacto de un feminicidio trasciende a la víctima individual, afectando el núcleo social y familiar de forma permanente. “No solo acaban con sus vidas, acaban con la vida de toda una familia”, subrayó, visibilizando las secuelas psicológicas y sociales que dejan estos crímenes.

Gente

Walter Mercado destapó los números para hacerse millonario el 27 de febrero; traerían suerte en loterías

Gente

¿Nataly Umaña regresa a La Casa de los Famosos? El anuncio que divide opiniones tras el romance de Alejandro Estrada

Gente

Asesinan a reconocido integrante de grupo de música regional mexicana; comparten doloroso mensaje

Gente

Dominica Duque no se quedó callada: así frenó a Carla Giraldo tras incómoda pregunta sobre Alejandro Estrada

Gente

Melissa Gate revela la conversación privada que tuvo con Altafulla: “Le pedí disculpas”

Gente

Pipe Bueno revela la poderosa razón de su ausencia en la boda de Jhonny Rivera: “Estuve años alejado de Dios”

Gente

Paola Jara viajó con su hija pequeña y mostró su figura después de haber dado a luz hace meses. “Así terminaron”

Gente

A Valentina Taguado la acusan de falta de “humildad” por sus trabajos y da fuerte respuesta: “La vida es muy corta para aguantar”

Gente

Valentina Taguado se pronunció tras final de ‘Qué hay pa’ dañar’, de RCN, y soltó detalle: “Tampoco nos interesa serlo”

Gente

Violeta Bergonzi habría tirado pulla contra Valentina Taguado tras salida del aire de ‘Qué hay pa’ dañar’: “No te metas conmigo”

La polémica recomendación: “Anden armadas”

El punto de mayor debate en su pronunciamiento surgió al final de su mensaje, cuando Taguado sugirió medidas controversiales para contrarrestar la inseguridad y la ausencia de medidas cautelares. La creadora instó a las mujeres a buscar mecanismos de defensa propia ante lo que describió como un abandono estatal.

“Estamos solas, anden armadas”, escribió la joven en una declaración que ha sido interpretada por usuarios de redes sociales como una postura desproporcionada y como reflejo del miedo sistémico que enfrentan las mujeres en el país.

el fuerte pronunciamiento de la 'influencer' Valentina Taguado
el fuerte pronunciamiento de la 'influencer' Valentina Taguado Foto: x

Contexto: el caso de Laura Valentina Lozano

El detonante de esta reacción fue el feminicidio de Laura Valentina Lozano Torres, una estudiante universitaria de 21 años. El crimen ocurrió en un apartamento del sector de Cedritos, en la localidad de Usaquén, Bogotá.

Según el reporte oficial entregado por la Policía Metropolitana de Bogotá, la víctima acudió al inmueble el pasado 20 de febrero para recoger a su mascota y algunas pertenencias, tras haber finalizado una relación sentimental con el presunto agresor.

El general Giovanni Cristancho, comandante de la institución, explicó los detalles del procedimiento: “Ella había subido al apartamento porque iba a recoger las maletas... El individuo, mediante asfixia mecánica, le quita la vida a la víctima y posteriormente trata de suicidarse”. La intervención de la Policía, alertada por un conductor de aplicación que esperaba a la joven, permitió la captura del sospechoso antes de que se lanzara desde un tercer piso.

Dominica Duque no se quedó callada: así frenó a Carla Giraldo tras incómoda pregunta sobre Alejandro Estrada

El pronunciamiento de Valentina Taguado se suma a las voces de colectivos feministas y organismos de derechos humanos que exigen una reforma estructural en las rutas de atención y protección para mujeres en riesgo.

Más de Gente

Horóscopo y números de la suerte del famoso astrólogo puertorriqueño.

Walter Mercado destapó los números para hacerse millonario el 27 de febrero; traerían suerte en loterías

anuncio de 'La Casa de los Famosos' que involucra a Alejandro Estrada y Nataly Umaña

¿Nataly Umaña regresa a La Casa de los Famosos? El anuncio que divide opiniones tras el romance de Alejandro Estrada

Grupo Arraigado: Integrante de la reconocida banda de música regional fue asesinado en su vehículo.

Asesinan a reconocido integrante de grupo de música regional mexicana; comparten doloroso mensaje

El intercambio entre Dominica Duque y Carla Giraldo que encendió las redes

Dominica Duque no se quedó callada: así frenó a Carla Giraldo tras incómoda pregunta sobre Alejandro Estrada

Melissa Gate reveló la conversación que tuvo con Altafulla tras la final de 'La casa de los famosos'.

Melissa Gate revela la conversación privada que tuvo con Altafulla: “Le pedí disculpas”

Pipe Bueno comparte su experiencia tras retiro espiritual

Pipe Bueno revela la poderosa razón de su ausencia en la boda de Jhonny Rivera: “Estuve años alejado de Dios”

Foto: Instagram @paolajarapj

Paola Jara viajó con su hija pequeña y mostró su figura después de haber dado a luz hace meses. “Así terminaron”

Nicolás Arrieta vendió a Lina Tejeiro y reveló los requisitos que tiene para estar con un hombre.

Nicolás Arrieta ventiló secreto de Lina Tejeiro y expuso lo que ella busca en un hombre: “Voy a venderla”

Mariana Zapata aclaró la situación con Mr. Stiven y lo que sucedió.

Padre de Mariana Zapata, participante de ‘La casa de los famosos 3′, expuso mensajes del Tino Asprilla a su hija y compartió su reacción

Noticias Destacadas