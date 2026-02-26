Gente

¿Nataly Umaña regresa a La Casa de los Famosos? El anuncio que divide opiniones tras el romance de Alejandro Estrada

Canal RCN publica video promocional sobre Alejandro Estrada y Yuly Ferreira en La Casa de los Famosos. ¿Regresará Nataly Umaña?

Valentina Rueda Rodríguez

26 de febrero de 2026, 6:39 p. m.
Anuncio de 'La Casa de los Famosos' que involucra a Alejandro Estrada y Nataly Umaña
Anuncio de 'La Casa de los Famosos' que involucra a Alejandro Estrada y Nataly Umaña Foto: X

La producción de La Casa de los Famosos Colombia ha generado una ola de especulaciones tras la publicación de un video promocional que vincula el presente sentimental del actor Alejandro Estrada con su pasado junto a la actriz Nataly Umaña.

El clip, difundido en las redes oficiales del Canal RCN, utiliza términos como “venganza” para describir la nueva etapa que vive el actor dentro del formato, lo que ha llevado a la audiencia a solicitar un posible reencuentro entre Umaña y Estrada.

Dominica Duque no se quedó callada: así frenó a Carla Giraldo tras incómoda pregunta sobre Alejandro Estrada

El origen de la controversia: El video de la “Venganza”

Recientemente, las cuentas oficiales del reality publicaron una pieza audiovisual que recopila momentos románticos entre Alejandro Estrada y su actual interés sentimental, la también particiante Yuli Ruiz. Sin embargo, lo que llamó la atención de los internautas no fue solo el idilio actual, sino la narrativa elegida por la producción.

@casadelosfamososcol2t

Me encanta que regrese la venganza a La Casa de Los Famosos #LCDLF #lacasadelosfamosos #lacasadelosfamososcol #lacasadelosfamososcol #lcdlfcolombia

♬ sonido original - La Casa De Los Famosos Col

“Llegó la venganza y esta venganza no solo es dulce, esta venganza es buena”, reza la voz en off del video. Estas palabras, acompañadas de una invitación a seguir el contenido 24/7, han sido interpretadas por los seguidores como una alusión directa a lo ocurrido en la primera temporada del programa, cuando Estrada fue el centro de la atención nacional tras la ruptura pública de su matrimonio.

Contexto: La ruptura que paralizó a Colombia en 2024

Ante la relevancia de este anuncio, la primera temporada del reality a inicios de 2024 marcó a los dos actores. Nataly Umaña, participante de la primera edición, inició un romance frente a las cámaras con el modelo panameño Miguel Melfi. La relación, que incluyó demostraciones de afecto explícitas, se desarrolló mientras la actriz aún mantenía un vínculo legal y sentimental con Estrada.

El momento definitivo ocurrió durante una dinámica de “congelados”, donde los participantes deben permanecer inmóviles mientras un visitante ingresa a la casa. En aquel episodio, Alejandro Estrada confrontó a Umaña, le entregó su anillo de bodas y dio por terminado su matrimonio de más de una década en televisión nacional. Este evento no solo marcó un hito en el rating del programa, sino que redefinió la carrera pública de ambos actores.

¿Un nuevo “congelado” para Nataly Umaña?

Pipe Bueno revela la poderosa razón de su ausencia en la boda de Jhonny Rivera: “Estuve años alejado de Dios”

Tras la publicación del reciente video promocional, la sección de comentarios se inundó de peticiones por parte de los televidentes. La frase “es la hora de que entre Nataly Umaña” se repitió de manera constante entre los internautas, quienes sugieren que la producción podría estar preparando un ingreso de la actriz bajo las mismas condiciones con la que entró Estrada en 2024.

Hasta el momento, ni el Canal RCN ni Nataly Umaña han confirmado oficialmente una participación de la actriz en esta temporada. No obstante, el uso de imágenes del antiguo “congelado” en materiales promocionales recientes sugiere que el canal busca generar expectativa recordando la narrativa del triángulo amoroso que fue tendencia tiempo atrás.

Por su parte, Alejandro Estrada parece haber dejado atrás el capítulo de su divorcio. Su cercanía con Yuli Ruiz ha sido recibida con algo de incredulidad por un sector de la audiencia, quienes consideran la relación como una estrategia para mantenerse vigentes en el juego, otro sector del público ha mostrado su aprobación con mensajes de apoyo.

No obstante, la publicación realizada por la cuenta del reality, parece ser una estrategia de marketing para elevar la tensión y el interés del público en la dinámica del juego.

