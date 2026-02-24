Nicolás Arrieta arremete contra Alejandro Estrada, tras su salida de ‘LCDF’: “Vino y le tiró el anillo a la esposa por plata”

Tras su reciente salida de La casa de los famosos, el creador de contenido Nicolás Arrieta generó una ola de reacciones en redes sociales debido a sus opiniones directas sobre los acontecimientos dentro del reality. En diversas entrevistas, concedidas a medios de comunicación, Arrieta se refirió específicamente al acercamiento sentimental entre el actor Alejandro Estrada y la creadora de contenido Yuli Ruiz, al poner en duda la espontaneidad de la relación.

Reacciones a las escenas de afecto

Fiel a su estilo satírico, Arrieta no ocultó su incomodidad al observar las imágenes de los encuentros románticos durante el fin de semana. En una entrevista en el programa mañanero Buen día Colombia, el bogotano utilizó comparaciones gráficas para describir su percepción del romance.

“Quiero lavarme los ojos con Clorox, eso es como ver a los papás”, afirmó, al sugerir que la química entre ambos no le resulta natural o atractiva desde su perspectiva como espectador y excompañero.

Sin embargo, detrás del humor, Arrieta planteó una idea que resonó entre los seguidores del programa: la posibilidad de que el romance responda a una estrategia de permanencia. Según el influenciador, los gestos de afecto entre Estrada y Ruiz parecen estar calculados para mantener el interés del público. “El posicionamiento lo están dosificando, con besito, con piquito… lo están dosificando”, expresó, insinuando que la pareja mide sus acciones en función del tiempo aire y la narrativa del concurso.

El fantasma de polémicas pasadas

La controversia no se limitó al presente. Durante su paso por el programa matutino, Arrieta recordó el mediático episodio ocurrido en la temporada anterior, donde Alejandro Estrada ingresó a la casa para entregarle el anillo de matrimonio a su entonces esposa, Nataly Umaña, tras una infidelidad de esta última.

Arrieta sugirió que la participación de Estrada en esta nueva entrega podría estar ligada a acuerdos previos. “Alejo es terrible, vino y le tiró el anillo a la esposa por plata”, comentó de manera incisiva. Además, lanzó una frase que muchos interpretaron como una advertencia hacia Ruiz: “Ella es muy guapa, pero pobre Yuli”, dejando entrever que la creadora de contenido podría ser una pieza más en la narrativa mediática del actor.

Autocrítica y dinámica de convivencia

Más allá de los romances, Nicolás Arrieta hizo un balance de su propio papel dentro de la competencia. En la entrevista, el creador de contenido admitió con franqueza haber utilizado el conflicto como herramienta de juego. Se autodefinió como “el más cizañero de la casa”, reconociendo que el intercambio de rumores y el “chisme” fueron parte central de su interacción con figuras como Juanse y Valentino.

En su despedida oficial, en la gala del día lunes, frente a los demás participantes, Arrieta dejó un mensaje directo para Alejandro Estrada, criticando sus argumentos durante los “posicionamientos”. “Considero que eres una persona inteligente; me defraudaste en un posicionamiento con tus argumentos. Espero ver algo más que lo que estás forzando”, sentenció el exparticipante.

Las declaraciones de Arrieta dividieron a la audiencia digital. Mientras un sector aplaude lo que consideran una “lectura honesta” del formato de los realities, otros critican su tono por considerarlo excesivo frente a la vida privada de los concursantes. Lo que queda claro es que, incluso fuera de la casa, la influencia de Arrieta sigue marcando la agenda de La casa de los famosos.