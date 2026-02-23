Jhonny Rivera cumple 52 años y su esposa lanza fuerte mensaje contra quienes critican sus 30 años de diferencia

El pasado domingo 22 de febrero de 2026, en el corregimiento de Arabia, en cercanías de Pereira, Risaralda, el reconocido exponente de la música popular Jhonny Rivera contrajo matrimonio con la también cantante Jenny López, en una ceremonia que combinó la tradición regional con la presencia de figuras del espectáculo y una masiva asistencia de la comunidad local.

La unión civil y religiosa se produce tras un noviazgo que fue confirmado públicamente en 2023 y que ha estado bajo el foco de la opinión pública debido a la diferencia de edad de 30 años entre ambos artistas.

Rivera, nacido en 1974, celebró además su cumpleaños número 52 apenas horas después de la boda, marcando un fin de semana de doble celebración para la familia Rivera López.

Una historia de amor que nació en los escenarios

De acuerdo con declaraciones entregadas por la pareja en diversas entrevistas y redes sociales, el vínculo entre ambos no fue inmediato. Jenny López inició su trayectoria en el equipo de trabajo de Rivera a los 15 años, desempeñándose como corista. No obstante, ambos han sido enfáticos en aclarar que el interés sentimental surgió mucho después, cuando ella ya era mayor de edad.

Según relató López en su cuenta de TikTok, el acercamiento personal comenzó a transformarse tras un gesto especial del artista en su cumpleaños número 19. Un año más tarde, decidieron formalizar su relación sentimental. El compromiso, que antecedió a la boda de este fin de semana, tuvo lugar en 2025 en un escenario de gran magnitud: el Movistar Arena de Bogotá, donde Rivera pidió la mano de López ante más de 10.000 espectadores.

Los detalles de la ceremonia en Arabia

Pese a que la intención inicial de la pareja era realizar un evento íntimo, el interés de los seguidores y la relevancia de las figuras obligaron a ampliar la lista a 350 invitados. La llegada de Rivera a la iglesia fue uno de los momentos más comentados en redes sociales, pues lo hizo a bordo de un Jep tradicional, rindiendo homenaje a la cultura cafetera de su natal Risaralda.

La recepción posterior contó con la asistencia de familiares, amigos cercanos y colegas del gremio de la música popular. Durante la celebración se vio a la pareja compartiendo con sus allegados y, más recientemente, publicando imágenes de la apertura de los regalos de boda, coincidiendo con el aniversario de nacimiento del intérprete de ‘Soy soltero’.

“Te elijo hoy y siempre”: el mensaje de Jenny López

En el marco del cumpleaños 52 del artista, Jenny López publicó un mensaje en sus plataformas digitales que ha sido interpretado como una respuesta directa a los cuestionamientos recibidos por su diferencia generacional.

“Te elijo incluso después de las miradas, de los comentarios, de las críticas y de las suposiciones que otros hicieron sobre nosotros. Te elijo porque nuestro amor no nació del interés, ni de la edad, ni de lo material, sino de algo mucho más profundo: nació de la valentía”, expresó la cantante.

Rivera, quien por años mantuvo un perfil de soltero codiciado en la farándula nacional, e incluso bromeaba en sus canciones sobre evitar el matrimonio, se mostró visiblemente conmovido durante los actos. Con este paso, el artista pereirano cierra un ciclo de especulaciones y consolida su unión con la mujer que lo ha acompañado en sus giras más recientes.