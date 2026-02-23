Se casan: la historia de amor de Emmanuel Esparza y Essined Aponte que traspasó las pantallas

Tras varios años de discreción y un proceso de consolidación personal, los actores Emmanuel Esparza y Essined Aponte han confirmado oficialmente su compromiso matrimonial. La noticia, que se dio a conocer a través de una exclusiva para la revista 15 Minutos, ha generado gran impacto en la farándula colombiana, país donde ambos han desarrollado gran parte de su carrera reciente.

El anuncio oficial y el anillo de compromiso

La confirmación de la unión se difundió inicialmente a través de las redes sociales del medio mencionado, donde se observa a la pareja en una actitud cercana y celebratoria. Un detalle clave que no pasó desapercibido fue el anillo plateado con incrustaciones que la actriz puertorriqueña luce en su dedo anular izquierdo, símbolo tradicional de compromiso.

Aunque hasta el momento no se han revelado detalles específicos sobre la fecha, el lugar o la logística de la ceremonia, la pareja ha dejado claro que atraviesa uno de sus mejores momentos. Esparza, en declaraciones previas para medios radiales, ya había adelantado que se encontraba “saboreando uno de los mejores momentos de su vida a nivel personal” junto a su actual pareja.

Un inicio marcado por la coincidencia profesional

La historia entre el español y la puertorriqueña comenzó en un contexto puramente laboral. Se conocieron durante el proceso de casting para la serie de época ‘La reina de Indias y el conquistador’, donde interpretaron a Pedro de Heredia y la India Catalina.

Según relató Esparza, el proceso de selección fue riguroso, con más de 200 actrices aspirando al papel protagónico. Sin embargo, tras una prueba conjunta, la química profesional con Aponte fue evidente para los productores. Durante el rodaje, que tuvo lugar antes de la pandemia de COVID-19, ambos enfrentaban situaciones personales complejas, incluyendo crisis en sus relaciones sentimentales de aquel entonces.

De la amistad al compromiso: un proceso de “sanación”

A diferencia de los rumores que suelen rodear los romances de set, los actores han enfatizado que su relación no fue un “flechazo” inmediato. De acuerdo con entrevistas anteriores, durante las grabaciones mantuvieron una relación estrictamente profesional y de compañerismo.

“En el rodaje, imposible; nos lo pasábamos bien, pero nada más”, recordó Esparza en entrevistas recientes. Tras finalizar la producción, cada uno tomó rumbos diferentes y pasaron más de un año sin verse. Fue solo después de la pandemia, y tras haber resuelto sus respectivos procesos de separación, que el reencuentro se produjo de manera natural.

Essined Aponte, de 31 años y exconcursante de Nuestra Belleza Latina, ha descrito el proceso como algo “paulatino”. Según la actriz, la amistad y la confianza que construyeron como confidentes durante el rodaje fueron la base sobre la cual, meses después de estar ambos solteros, surgió el interés romántico.

Contexto y trayectoria

Emmanuel Esparza, a sus 48 años, se mantiene como una de las figuras masculinas más relevantes de la televisión colombiana, con una trayectoria que incluye éxitos como La Pola y Mentiras Perfectas. Por su parte, Aponte ha logrado consolidar su carrera internacional tras abandonar sus estudios de diseño en Puerto Rico para dedicarse a la actuación, encontrando en la televisión colombiana una plataforma de proyección continental.

Este compromiso no solo une a dos actores influyentes de la televisión colombiana, sino que cierra un ciclo de transformación personal para ambos, quienes han optado por la transparencia al compartir esta nueva etapa con su público.