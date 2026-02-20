Gente

Pareja de Juanda Caribe habría tomado decisión tras rumores que rodean su relación

Sheila Gándara, esposa de Juanda Caribe, reacciona en redes tras la filtración de presuntos chats del humorista con la influencer ‘La Nappi’. Conozca los detalles.

Valentina Rueda Rodríguez

Valentina Rueda Rodríguez

20 de febrero de 2026, 10:56 p. m.
Juanda Caribe quedó envuelto en polémica por presuntos mensajes comprometedores
Juanda Caribe quedó envuelto en polémica por presuntos mensajes comprometedores

El entorno familiar del comediante y cantante barranquillero Juanda Caribe atraviesa un momento de alta exposición mediática. Tras la difusión de una serie de mensajes que comprometerían la fidelidad del artista hacia su esposa, la empresaria Sheila Gándara, las plataformas digitales se han convertido en el escenario de una aparente ruptura o distanciamiento que los seguidores de la pareja siguen minuto a minuto.

El origen de la controversia: los chats de ‘La Nappi’

La situación escaló durante una transmisión en vivo en la plataforma TikTok, realizada por la creadora de contenido Emily Pérez, conocida en el mundo digital como ‘La Nappi’. En dicho espacio, Pérez mostró capturas de pantalla de conversaciones que, presuntamente, sostuvo con el humorista barranquillero.

Según lo expuesto por la influencer los mensajes incluirían invitaciones directas por parte de Juanda Caribe para encontrarse en ciudades como Barranquilla y Bogotá. Lo que ha generado mayor eco entre la audiencia es la temporalidad de dichas comunicaciones: de acuerdo con los rumores, los chats se habrían producido durante el periodo de embarazo de Sheila Gándara, quien dio a luz a la primogénita de la pareja, Victoria, en mayo de 2024.

La reacción de Sheila Gándara: ¿Distanciamiento definitivo?

Aunque no ha emitido un comunicado de prensa oficial, las acciones de Sheila Gándara en sus perfiles oficiales han sido interpretadas por los seguidores como una respuesta directa al escándalo. La propietaria del reconocido establecimiento ‘Le Brunch’ en Barranquilla, tomó la decisión de eliminar —o archivar— las fotografías de su perfil de Instagram en las que aparecía junto al comediante.

A esta medida se suma la actividad de Gándara en TikTok, donde ha publicado contenidos que, para muchos, contienen mensajes indirectos sobre la decepción y la fortaleza personal. Esta postura marca un contraste significativo con la imagen de solidez que la pareja proyectó durante más de dos años de relación y el crecimiento conjunto que han tenido en la industria del entretenimiento y el emprendimiento.

Posturas divididas y el silencio del humorista

Juanda Caribe, quien ha tenido una participación destacada en el formato de ‘La Casa de los Famosos Colombia’, está incomunicado e ignora completamente loq ue sucede al exterior de la casa por lo cuál no ha emitido declaraciones que confirmen o desmientan la autenticidad de las capturas de pantalla presentadas por Emily Pérez.

En redes sociales, el debate se divide entre dos vertientes claras, quienes defienden al humorista sugiriendo que las revelaciones de ‘La Nappi’ podrían ser un intento de obtener notoriedad a expensas de la fama del barranquillero y por otro lado hay quienes critican la situación cuestionando la conducta del artista, señalando la gravedad de que estos hechos ocurrieran presuntamente durante una etapa vulnerable para su esposa.

Contexto: Una unión fundamental para sus carreras

La relación entre Sheila y Juanda ha sido descrita históricamente como un pilar en la carrera del humorista. Gándara no solo ha sido su compañera sentimental, sino una figura clave en la gestión de su imagen y proyectos comerciales.

La llegada de su hija Victoria en mayo de 2024 fue celebrada por sus seguidores como el punto máximo de su unión, lo que explica el impacto que estas recientes acusaciones han tenido en la opinión pública colombiana.

