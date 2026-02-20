Johanna Fadul arremete contra Maiker tras su eliminación de ‘La Casa de los Famosos’

La tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos’ continúa siendo el epicentro de la conversación digital en Colombia. Tras la reciente eliminación de Maiker, la atención se ha desplazado fuera del set de grabación debido a las reacciones de la actriz Johanna Fadul, cuya salida previa del formato estuvo marcada por una decisión disciplinaria de la producción.

El origen de la tensión: de la convivencia a la expulsión

La participación de Johanna Fadul en el reality terminó de forma abrupta tras un incidente durante una dinámica de posicionamiento. La actriz emitió comentarios con connotaciones racistas dirigidos hacia el participante conocido como “Campanita”.

Ante este hecho, la producción del programa aplicó su política de “cero tolerancia” frente a conductas discriminatorias, resultando en la expulsión inmediata de la actriz. Aunque Fadul ofreció disculpas públicas posteriormente, asegurando que sus palabras no reflejaban su pensamiento real, el episodio dejó una huella profunda en la percepción de la audiencia y en la dinámica interna de la casa.

La confrontación con Maiker: ¿estrategia o conflicto personal?

Durante sus últimos días en la competencia, Fadul mantuvo una postura crítica frente al juego de Maiker, a quien calificó en repetidas ocasiones como un “mueble”, término utilizado habitualmente en este tipo de formatos para describir a participantes con poca participación o impacto en la narrativa del programa.

Sin embargo, tras la salida de Maiker de la competencia, la tensión no disminuyó. La actriz publicó un video en sus redes sociales celebrando la eliminación del creador de contenido, lo que fue interpretado por un sector de la audiencia como una reacción innecesaria y poco profesional, considerando su antecedente disciplinario.

“Para mí es una persona arrogante”: declaraciones de Fadul

Horas después de la polémica generada por su celebración, Johanna Fadul utilizó sus historias de Instagram para aclarar su postura. La actriz enfatizó que el público debe diferenciar la realidad del entorno del reality.

“Partamos de que La Casa de los Famosos es un juego. Dentro de este mundo real, eso viene siendo como un mundo surreal, momentáneo, temporal”, afirmó la actriz en sus redes sociales.

Fadul también se defendió de las críticas sobre su supuesta animadversión hacia Maiker, señalando que ella intentó mediar mientras estaba en el programa: “Les recuerdo una cosa: dentro de la casa, mi rollo no fue directamente con él, mi rollo fue con Campanita. En dos oportunidades lo busqué y le dije: “Venga, escúcheme, quiero hablar con usted’, y él no quiso… ahora sí sale a decir que no tiene problema de hablar conmigo. Para mí, Maiker es una persona arrogante”.

Un debate sobre los límites de la convivencia

El caso de Fadul y Maiker pone de relieve el impacto de las redes sociales en la vida de los participantes tras su salida de los formatos de televisión 24/7. Mientras que algunos seguidores defienden el derecho de la actriz a expresar su opinión sobre un excompañero de juego, otros señalan que sus acciones refuerzan la imagen que llevó a su expulsión inicial.

Hasta el momento, Maiker no ha emitido un comunicado extenso sobre las declaraciones de Fadul, aunque dentro del programa se mantuvo firme en no aceptar del todo las disculpas ofrecidas por la actriz tras los incidentes de discriminación, lo que parece ser la raíz del distanciamiento actual.