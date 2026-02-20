Willie Colón estaría hospitalizado en Nueva York; esto es lo que se sabe sobre el estado de salud del Rey del Trombón

El mundo de la música latina permanece en vilo tras conocerse reportes preliminares que indican una presunta complicación en el estado de salud de Willie Colón. El legendario trombonista y cantautor, pieza fundamental de la historia de la salsa, habría sido ingresado de urgencia en un centro asistencial en Nueva York debido a problemas respiratorios, según versiones que circulan en plataformas digitales y medios especializados.

El origen de las versiones sobre su hospitalización

La alarma se encendió este jueves 19 de febrero de 2026, cuando la cuenta Juana Peña informó a través de su cuenta en la red social X que el artista de 75 años habría ingresado al Lawrence Hospital en Bronxville, Nueva York. Según esta versión, el ingreso se habría producido el pasado 18 de febrero tras presentar cuadros clínicos relacionados con su sistema respiratorio.

URGENTE 🚨: Reportan que ayer miércoles Willie Colón fue ingresado de emergencia por problemas respiratorios al Lawrence Hospital de Bronxville, NY, y que se encuentra en estado delicado.

Coincidentemente, llama la atención que alguien tan activo en sus redes sociales no registre… — Juana Peña (@Chris_Montz) February 19, 2026

Aunque el entorno cercano del músico no ha emitido un boletín médico oficial, la preocupación entre sus seguidores se ha visto alimentada por la inactividad del artista en sus canales digitales. Colón, conocido por ser un usuario sumamente activo y crítico en redes sociales (es activista pro Trump), no registra publicaciones desde el pasado 15 de febrero, lo que ha sido interpretado por diversos sectores como una señal de su actual indisposición.

El mensaje de Rubén Blades

Uno de los pronunciamientos más relevantes de las últimas horas provino de su antiguo compañero de fórmula, el panameño Rubén Blades. Pese a que la relación personal entre ambos ha sido distante durante años debido a diferencias públicas, el Poeta de la salsa utilizó sus plataformas para expresar su solidaridad.

“No tengo mucha información sobre la situación, pero le envío mis deseos de una pronta recuperación y me uno a las miles de personas que rezan porque recobre su salud rápidamente”, manifestó Blades. Asimismo, extendió su apoyo a la esposa e hijos de Colón en este momento de incertidumbre.

Es importante precisar que, hasta el cierre de esta edición, el estado de salud del intérprete de El gran varón se maneja bajo estricta confidencialidad. Ni sus representantes legales ni sus familiares directos han confirmado si el artista se encuentra en una unidad de cuidados intensivos o si su situación es de carácter estable.

Trayectoria y antecedentes recientes

La influencia del cantautor Willie Colón en Colombia, especialmente en ciudades como Cali y Bogotá, es incalculable. Sin embargo, en los últimos años, su salud ha sido objeto de atención mediática; cabe recordar el grave accidente de tránsito que sufrió en 2021, del cual logró recuperarse tras un largo proceso de rehabilitación.

Su última publicación en Instagram, fechada el 15 de febrero, fue una reflexión sociopolítica sobre las nuevas generaciones y el manejo de la información, un tema recurrente en su faceta como líder de opinión. Por ahora, la comunidad internacional de la salsa permanece atenta a un comunicado oficial que brinde claridad sobre la evolución del Malote del Bronx.

Noticia en desarrollo…