Regresan los tatuajes, pogos y rimas: este puente festivo será el Tattoo Music Fest 2023

La música pesada, el hip hop y los tatuajes serán protagonistas en la edición 2023 del Tattoo Music Fest, el cual se realizará el 20, 21 y 22 de mayo, en el Centro de Eventos Autopista Norte (saliendo de Bogotá).

En esta ocasión, el festival celebra su octava edición con un cartel de bandas que viajan desde las rimas del hip hop hasta los acordes turbios y pesados del metal. Además, contará con la participación de más de 60 agrupaciones en tarima, a la par de más de 300 tatuadores, colectivos locales y emprendimientos.

El Tattoo Music Fest se ha consolidado como uno de los festivales más importantes en su estilo de Colombia. Durante tres días, los asistentes podrán disfrutar de un amplio listado de actividades en el marco de su octava edición.

Dentro del listado de agrupaciones que se presentarán en el festival destacan A.N.I.M.A.L (Argentina), Sick Of It All (EE. UU.), Fear Factory (EE. UU.), Bleeding Through (EE. UU.), Deicide (EE. UU.), Kataklysm (Canadá), Incantation (EE. UU.), Misery Index (EE. UU.), Wiplash (EE. UU.), Evil Invaders (Bélgica), Sudarshana (Argentina), Joliette (México), Deadly Apples (Canadá), Resorte (México), Thell Barrio (México), Here Comes The Kraken (México), Masacre (Colombia), Realidad Mental (Colombia), Hostilities (EE. UU.), entre otras.

La infaltable cuota musical irá de la mano con una vitrina artística para más de 300 tatuadores nacionales e internacionales, quienes expondrán sus trazos. Entre los nombres más conocidos figuran tatuadores colombianos como Camilo Osorio, Hans Felipe Pico, Juan Guillermo Moreno, Leonardo Castañeda, Camilo Olarte y Juan David Hurtado. Representando a México estará Sinai Alba Tattoo y, desde Chile, Milan Vukelic.

El festival contará con dos tarimas para distribuir a los más de 60 artistas y agrupaciones que se presentarán durante los tres días del evento. De igual manera, los más de 300 tatuadores invitados mostrarán su trabajo en las vitrinas correspondientes, enalteciendo la cultura del tatuaje.

Esta es la distribución de las bandas por días:

Tattoo Music Fest. Día 1. - Foto: Instagram @tattoomusicfest

Tattoo Music Fest. Día 1. - Foto: Instagram @tattoomusicfest

Tattoo Music Fest. Día 2. - Foto: Instagram @tattoomusicfest

Tattoo Music Fest. Día 2. - Foto: Instagram @tattoomusicfest

Tattoo Music Fest. Día 3. - Foto: Instagram @tattoomusicfest

Tattoo Music Fest. Día 3. - Foto: Instagram @tattoomusicfest

Revelan el cartel del Festival Cordillera 2023

El 2023 incluye una variada agenda de conciertos y festivales en Colombia. Este miércoles, 17 de mayo, finalmente fue publicado el cartel con las agrupaciones que participarán en la segunda edición del Festival Cordillera, en Bogotá.

Tras una exitosa primera edición, el festival regresará este año con una nutrida lista de artistas y agrupaciones. La cita con los sonidos latinos será el 23 y 24 de septiembre, en el Parque Simón Bolívar.

El cartel es encabezado por Residente, Andrés Calamaro, Juanes, Café Tacvba y Damian Marley. Además, contará con una presentación especial por parte de Enanitos Verdes, agrupación que -sin duda- rendirá un homenaje a Marciano Cantero, fallecido el 8 de septiembre de 2022.

Otras agrupaciones y artistas que harán parte de la segunda edición del Festival Cordillera son: Los Ángeles azules, Bomba Estéreo, Los Caligaris, Cuarteto de Nos, Cultura Profética, Cypress Hill, Drad Mar I, Jorge Drexler, Los Bunkers, Los Cafres, Damas Gratis, Diamante Eléctrico, José González, Monsieur Periné, Nach, Plastilina Mosh, Rawayana, Sidhartha, Superlitio, Vetusta Morla, Vicente García, 1280 almas, Juan Pablo Vega, Margarita siempre viva, Dorian, Bella Álvarez, entre otros.

Conciertos en Colombia durante 2023

La música no tiene límites y la agenda de conciertos programados para este año en Colombia continúa. Entre los eventos destacados que se avecinan figuran los siguientes:

CNCO - 19 de mayo. Bogotá - Movistar Arena.

Fito Páez - 20 y 21 de mayo. Bogotá - Movistar Arena.

Baum Festival - 20 y 21 de mayo. Bogotá - Corferias.

Gloria Trevi - 24 de mayo, en Medellín - La Macarena / 25 de mayo, en Bogotá - Movistar Arena.

LosPetitFellas - 26 de mayo. Bogotá - Carpa de las Américas.

Salsa al Parque - 3 y 4 de junio. Bogotá.

Corona Sunsets - 10 de junio. Santa Marta.

Hip Hop al Parque - 22 y 23 de julio. Bogotá.

Paulina Rubio - 28 de julio. Bogotá - Movistar Arena.

Miguel Mateos - 11 de agosto. Bogotá - Movistar Arena.

Jazz al Parque- 9 y 10 de septiembre. Bogotá

Rata Blanca:

13 de septiembre - Pasto - Auditorio Champagnat.

14 de septiembre - Ibagué - Tereque Bar.

15 de septiembre - Bogotá - Auditorio Mayor CUN.

16 de septiembre - Manizales - Teatro Fundadores.

17 de septiembre - Medellín -Teatro Universidad de Medellín.

Manowar - 20 de septiembre. Bogotá - Movistar Arena.

The Weeknd- 4 de octubre. Bogotá - Estadio Nemecio Camacho El Campín.

Måneskin - 24 de octubre. Bogotá - Movistar Arena.