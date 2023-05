J Balvin estrenó su canción ‘Toretto’ junto a Vin Diesel

El reguetonero colombiano J Balvin presentó el video oficial de su nueva canción, titulada Toretto y que hace parte del soundtrack de la décima entrega de la franquicia Rápido y furioso.

Fiel a la adrenalina, velocidad y los autos que han estado presentes en la exitosa saga, J Balvin hizo una ‘audición’ para ingresar al grupo de Toretto, el emblemático personaje encarnado por Vin Diesel.

En el video, Balvin saluda a Toretto, toma las llaves de un vehículo y demuestra sus habilidades al volante. Durante los tres minutos y diez segundos que dura su entrega musical, el artista paisa enfocó su sello urbano al universo de las carreras de autos, esencia natural de las películas de Rápido y furioso.

La canción lleva el mismo nombre que el protagonista de la exitosa saga de películas de acción. Por supuesto, incluye varios versos en honor al personaje:

“Voy sin frenos, pegando como Canelo

Dejándolos a to’ en el terreno

La máquina nueva, último modelo

Me les despego, me dicen Toretto”

Vin Diesel aparece en el video de la nueva canción de J Balvin. - Foto: Fotograma 2:49 FAST X Toretto - J Balvin (Official Music Video) - YouTube J Balvin.

El video incluyó un sorpresa, pues contó con la participación de Vin Diesel, quien le da bienvenida oficial a J Balvin a su familia, luego de que le demostrara que también pueden manejar ‘rápido y furioso’.

Vale recordar que tanto el género urbano como el hip hop han estado estrechamente relacionados con la saga de Rápido y Furioso. De hecho, los reconocidos artistas Don Omar y Tego Calderón han actuado en varias entregas.

De igual manera, su música también dejó sello en dicho universo cinematográfico, con temas como Bandolero y Danza kuduro.

Esta tampoco es la primera aparición de J Balvin, pues estuvo presente en el tema Hey ma, junto a Camila Cabello y Pitbull. La canción hizo parte del soundtrack para Rápidos y furiosos 8.

J Balvin y Vin Diesel, en el video oficial de 'Toretto'. - Foto: Fotograma 2:54 FAST X Toretto - J Balvin (Official Music Video) - YouTube J Balvin.

J Balvin abrió su corazón y reveló por qué no ha vuelto a hacer publicaciones en Instagram

Aunque hace algunos meses el cantante paisa había revelado en una entrevista una de las razones por las que no había vuelto a publicar en sus redes sociales, justo un poco después de los ataques que recibió por la Music Sessions #49, en la “tiradera” de Residente y Bzrp hacia Balvin; este fin de semana el cantante reveló a sus seguidores otro motivo para alejarse de las redes.

La última publicación que se puede ver en el Instagram del artista colombiano data el 22 de septiembre del año pasado, y fue una fotografía junto a su hijo Río. “Los niños de Medellín”, escribió el reconocido cantante.

La última publicación que se puede ver en el Instagram del artista colombiano data del 22 de septiembre del año pasado, y fue una fotografía junto a su hijo Río. - Foto: Instagram: @jbalvin

La revelación se dio a través de un Live desde la cuenta de Ryan Castro, otro cantante que, incluso, estuvo celebrando el cumpleaños de Balvin este fin de semana en Medellín. En este video, el “niño de Medellín” afirmó que ha tenido problemas para encontrar sus credenciales de Instagram, incluso, pidió ayuda a sus seguidores.

“Se me perdió la clave de Instagram. Que la gente postee por mí”, comenzó diciendo el cantante paisa, quien se encuentra radicado en Estados Unidos, aunque en un tono un poco jocoso y, claramente, haciendo una broma sobre la necesidad de que otros indaguen sobre sus credenciales de acceso.

“Por ahí salió hoy un tema de Rápido y furiosos, yo no tengo cómo promocionarlo, se llama Toretto, es un sencillo mío, que no es un regreso porque nunca me he ido, es para calentar la vuelta, eso está en todas las redes”, agregó, indicando que, tras sus últimos éxitos, acababa de lanzar una canción para la franquicia de películas de automóviles.

#Entretenimiento📺 | J Balvin reapareció en las redes sociales desde la cuenta de Instagram de Ryan Castro. A través de un live el artista paisa contó el por qué de su ausencia en este mundo digital. @JBALVIN pic.twitter.com/9bMgugdKbE — Kienyke (@kienyke) May 13, 2023

Y terminó insistiendo en que no tenía forma de regresar a su cuenta de Instagram: “no tengo Instagram, ayúdenme a encontrar la clave de Instagram, no tengo esa mari#$%”. Por su parte, Castro aprovechó para comentar la revelación que hizo su colega y afirmó: “y ese mari@$% no tiene ni Facebook para recuperar eso”.