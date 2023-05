Anuel AA expuso verdades sobre J Balvin y su participación en canción que dedicó a Karol G

Anuel AA generó todo tipo de reacciones en las plataformas digitales, debido a una inesperada dedicatoria que realizó a Karol G con su nueva canción. El cantante no se guardó nada y aprovechó este lanzamiento para dirigirse a la paisa, quien fue su pareja sentimental por varios años.

El cantante reveló para quién va dirigida su nueva canción, y tendría que ver, al parecer, Karol G. - Foto: Tomada de Instagram @anuel / Getty Images - Montaje: SEMANA

El puertorriqueño presentó Mejor que yo, un trabajo en el que estuvo involucrado J Balvin, dando una colaboración inesperada para los fanáticos del género urbano. Cada uno le puso su toque, despertando opiniones en los curiosos, quienes no dudaron en arremeter contra el paisa por participar en esta clase de proyectos en los que se involucraba a la ‘Bichota’.

Anuel AA, al ver las críticas en contra de J Balvin por esta producción, decidió pronunciarse al respecto y despejar dudas, señalando lo que había detrás de este post. El boricua enfatizó en la verdad detrás del trabajo del antioqueño, revelando si tenía o no conocimiento de la dedicatoria que haría a Karol G.

El artista quedó en el blanco de críticas en redes sociales. - Foto: Getty Images

“Óiganme pues, José Balvin no sabía que yo iba a taguear a Karol ni que la canción tenía que ver con ella cuando salió en el video conmigo y escuchó la canción. Saben cómo es Balvin de serio con este tipo de cosas y más con personas que él considera y ama como su familia”, dijo el artista, defendiendo a su colega por el hate que recibió en redes sociales.

El puertorriqueño afirmó que su compañero no sabía nada de la etiqueta que realizaría a la ‘Bichota’, ya que todo le fluyó a última hora cuando estaba escribiendo el pie de foto de la publicación. El latino puntualizó en el amor y respeto que sentía el paisa por su amiga, retirándolo de la ecuación sobre este tema.

“Él no sabía nada. Es que ni yo sabía que iba a taguear a la reina hasta que llegó el momento de escribir la ‘caption’, que me salió del corazón. I love you J Balvin, te amo José, brother”, agregó, dejando por fuera al colombiano de sus pullas contra Feid.

Yeison Jiménez arremetió contra Anuel AA

En las últimas horas, Anuel AA se fue de frente contra quien, al parecer, es la nueva pareja de la colombiana, Ferxxo.

En la publicación de su cuenta de Instagram, que sumó en menos de 24 horas más de 3.590.000 ‘me gusta’, el puertorriqueño aparece en lo que sería un concierto y se toma una selfie sosteniendo un cartel amarillo que dice : “F*ck Ferxxo”.

Anuel le envía pullas a Feid Ferxxo Karol G - Foto: instagram @anuel

Ello, va seguido de un corto clip de la película animada Super Mario Bros, en la que Bowser le canta a la princesa Peach, porque está enamorado de ella, sin embargo, lo curioso del video de Anuel es que no tiene sonido, pero tiene subtítulos con insultos que están como una marca de agua: “Mam*, mam*bich*”.

Ante esto, la misma Carolina (nombre real de la colombiana) no se ha pronunciado, ni para hablar de Feid, o del puertorriqueño, o al menos de cómo está su corazón ahora.

No obstante, entre la lista de los famosos que sí se pronunciaron se incluye al reconocido cantante de música popular, Yeison Jiménez, quien dejó un picante comentario en el post de Anuel, en donde expresó sus puntos:

“Si analizamos bien podemos llegar a 3 conclusiones:

-1 Yo creo que Karol empezó con las tiraeras jajja

-2 Anuel esta vez está dispuesto a todo, está desatado

-3 Ni Shakira se atrevió a tanto y eso que ella superó récords Guinness jajajja 🔥🔥🔥 culeee vaina buena jajaja” (sic), indicó.

Yeison Jiménez comentó la foto de Anuel, ex de Karol G - le tiró a Feid - Foto: instagram @anuel

Enfatizando al final en la historia de la ruptura de la barranquillera, pues, según parece, cuando la colombiana se dio cuenta que el exfutbolista Gerard Piqué le estaba siendo infiel, ya llevaría al menos un año con Clara Chía, por lo que en la Music Session #53 con Bizarrap, Shakira canta: “Tiene nombre de persona buena, clara-mente no es como suena”.

El comentario del caldense se llevó 5.900 likes, por lo que destacó en la publicación del reguetonero, que, al parecer, no supera a Karol G.