“Fueron 32 años de amistad”: Don Jediondo recordó el mejor momento que vivió con la Gorda Fabiola

¿Cuál es el mejor recuerdo que Don Jediondo tiene con la Gorda Fabiola?

“Lo que más me acuerdo, fue de la vez que me vi con ella porque fui a visitarla en la clínica, ella ya había salido del estado de coma en el que estuvo como de 28 días y llevé un ramo de flores. Ella tenía un poco de cosas y mangueras así en la boca y no me podía contestar bien”.