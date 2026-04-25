Polémica por gol anulado a Jan Lucumí, de América, contra Deportivo Cali: analistas arbitrales opinan

El clásico de la capital del Valle del Cauca, en esta fecha 18 de la Liga BetPlay 2026-l, tiene una gran polémica que genera ruido. Fue este sábado, 25 de abril, con Deportivo Cali recibiendo al América en Palmira.

Ocurrió a los 28′ del primer tiempo. América atacaba en busca del primer gol, con la conducción de Jan Lucumí. Matias Orozco, del Deportivo Cali, se acercó a quitarle el balón al futbolista de la mecha, y arrancó un forcejeo entre los dos para quedarse con el balón.

Finalmente, Matías Orozco cayó y Jan Lucumí siguió con la pelota. Este último se posicionó para rematar, y de media distancia encajó un golazo imposible de atajar para el portero Pedro Gallese. Era el 1-0 a favor de los escarlatas.

👹🔥Jan Lucumí marcó este gran gol y América se iba en ventaja ante Cali, pero tras la revisión en el VAR el central lo anuló por una falta previa.



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La algarabía era total en América de Cali, entre jugadores y cuerpo técnico. A pesar de la polémica por el forcejeo entre Lucumí y Orozco, el árbitro central del partido, Luis Delgado, lo dio como gol válido. Eso hasta que el VAR lo llamó.

Ricardo García (VAR) le indicó a Delgado que revisara la acción de gol de Lucumí en el monitor, pues podría haber falta del jugador de América sobre Matías Orozco. El central del partido hizo caso y vio la repetición en la pantalla.

Tras revisarla durante unos segundos, Luis Delgado determinó que sí hubo una presunta falta de Jan Lucumí sobre Orozco. Por tanto, le anuló el gol al América y el marcador volvió a ser de 0-0 en el estadio Deportivo Cali.

Se trató de una acción clave en el primer tiempo, pues con ese marcador 0-0 acabaron yéndose al descanso. Se trata de un clásico que reúne a dos equipos con realidades diferentes, pues América ya está clasificado y Deportivo Cali debe ganar si quiere llegar con vida a la última fecha.

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Analistas arbitrales opinan sobre el gol anulado al América

José Borda, analista arbitral, reveló en su cuenta de X que, bajo su concepto, el gol al América de Cali sí estuvo bien anulado por parte de Delgado.

“En Cali vs América ante llamado de el VAR, el árbitro Delgado anuló bien el gol de Lucumí del escarlata por la falta previa que le hizo a Matías Orozco, con el brazo lo empujó en el cuello. Era falta. Oportuna intervención del video arbitraje”, escribió Borda.

BIEN ANULADO

En Cali vs America ante llamado de el VAR, el árbitro Delgado anuló bien el gol de Lucumí del escarlata por la falta previa que le hizo a Matias Orozco, con el brazo lo empujo en el cuello. Era falta. Oportuna intervención del video arbitraje pic.twitter.com/CkLNuYaswx — Jose Borda (@Borda_analista) April 26, 2026

Sin embargo, Wilmer Barahona, otro analista arbitral, opina que el forcejeo no es la causa de la caída del jugador del Deportivo Cali. Por lo tanto, la polémica se agranda.

@DeportivoCaliCP vs @AmericadeCali

Árbitro: Luis Delgado



Minuto 29: La clásica acción en la que el defensor intenta provocar una falta y termina perjudicando a su equipo. Existe un forcejeo entre ambos jugadores; aunque el delantero apoya el brazo, no es la causa de la caída. pic.twitter.com/ldZmXBCu6L — Wilmer Barahona H. (@ArbitrajeFrente) April 25, 2026

“Minuto 29: La clásica acción en la que el defensor intenta provocar una falta y termina perjudicando a su equipo. Existe un forcejeo entre ambos jugadores; aunque el delantero apoya el brazo, no es la causa de la caída”, opinó Barahona.