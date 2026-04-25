¿Se cancela el partido de Cali vs. América tras atentado? Esto respondió el alcalde Alejandro Eder

Momentos de terror y zozobra se vivieron en inmediaciones del batallón Pichincha, en el sur de la ciudad de Cali, después de que un bus estallara de manera repentina en la mañana del viernes 24 de abril.

Video capta momento exacto de la explosión de un bus en Cali, cerca de un batallón del Ejército: las imágenes son impactantes

De acuerdo con información de las autoridades, el vehículo estaba cargado con dos cilindros que serían lanzados contra el edificio militar. De hecho, uno de ellos fue arrojado, pero no detonó.

A través de redes sociales se conoció un video que muestra el momento exacto en el que estalló el bus. Al parecer, detrás de todo estarían las disidencias de las Farc, específicamente el grupo Jaime Martínez.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, habló con la emisora La FM, entregó detalles de lo sucedido y también se refirió a la realización del partido entre Deportivo Cali y América.

Hinchada de América de Cali en Bogotá. Foto: Oficial: América de Cali

El clásico vallecaucano está pactado para las 6:10 de la tarde de este sábado, 25 de abril, en el estadio de los azucareros. Este compromiso será crucial para los dirigidos por Rafael Dudamel; necesitan ganar si quieren seguir teniendo chances de clasificar a la ronda final de la Liga BetPlay.

Ante esto, el alcalde Eder fue claro al advertir que no se modificará ninguno de los eventos que se tienen programados para este fin de semana en la capital del Valle del Cauca.

Por lo mismo, el juego entre América y Cali arrancará a la hora que está pactada. “No está previsto que se cancele. (…) Se va a adelantar el clásico vallecaucano”, manifestó.

“Intentaron lanzar dos cilindros”: alcalde de Cali, Alejandro Eder, revela detalles del atentado terrorista en el Batallón Pichincha

De esta forma, acabó con las especulaciones que había en las redes sociales sobre un posible aplazamiento del juego.

Por otra parte, el mandatario remarcó que están adelantando las investigaciones necesarias para identificar a los responsables del ataque y capturarlos.

“Hay unos grupos narcoterroristas llenos de plata que están cometiendo actos terroristas no solo en Cali, sino en otros lugares del país”, señaló.

Deportivo Cali vs, Llaneros, fecha 9 de la Liga BetPlay Foto: X Deportivo Cali

Asimismo, cuestionó que no se le esté dando el dinero suficiente a las Fuerzas Militares para que puedan hacer un mejor trabajo, especialmente en lo relacionado con la inteligencia.

“Hasta que no se priorice la seguridad, vamos a seguir viendo un deterioro en materia de seguridad”, apuntó.