“Intentaron lanzar dos cilindros”: alcalde de Cali, Alejandro Eder, revela detalles del atentado terrorista en el Batallón Pichincha

Tras conocerse un nuevo atentado terrorista este viernes contra instalaciones de la Fuerza Pública en Cali, el alcalde de esa ciudad, Alejandro Eder, reveló detalles de lo que pretendían hacer los violentos contra el Batallón Pichincha en el sur de la capital del Valle del Cauca.

Reportan explosión en cercanías del Batallón Pichincha en Cali: hay un bus escolar en llamas

“Intentaron lanzar dos cilindros al batallón, uno fue lanzado y no detonó y el otro lo hizo al interior de la buseta. En estos momentos adelantamos plan candado en la zona para dar con el terrorista”, informó el alcalde.

El mandatario también anunció una recompensa de $ 50 millones para la persona que entregue información que permita conducir al terrorista, capturarlo y judicializarlo.

El mandatario caleño recalcó que antes de hablar de responsables se debe adelantar la investigación, pero por el modo de operación advirtió que podrían ser las disidencias de las Farc.

“Desde el comienzo de mi mandato le he pedido al Gobierno nacional sobre la necesidad de fortalecer y que actúe con contundencia contra los narcoterroristas del norte del Cauca. En Cali estamos haciendo un gran esfuerzo, pero si no hay mejor inteligencia en la retaguardia, donde están escondidos, estos son los resultados”, enfatizó.

En estos momentos, las autoridades adelantan las actividades para desactivar los dos cilindros que se encuentran en el bus. Ampliación de esta información en las próximas horas.

Por su parte, la Tercera División del Ejército recalcó en sus redes sociales. En cercanías al Cantón Militar Pichincha de la Tercera Brigada, en Cali, se atiende una situación que involucra un vehículo acondicionado con explosivos. Unidades del Ejército Nacional mantienen el control del área, mientras equipos especializados en explosivos, con apoyo de aeronaves no tripuladas, adelantan las verificaciones técnicas para establecer las circunstancias del hecho y preservar la seguridad de los hombres y mujeres que integran la unidad militar, así como de la población civil en el sector. En este hecho no se registran, hasta el momento, afectaciones al personal militar ni a la población civil”.

Atentado con cilindros al Batallón pichincha en Cali Foto: Jorge Orozco

Las autoridades precisaron que este atentado se pretendía perpetrar mediante la infiltración o posicionamiento de un vehículo cargado con explosivos. Asimismo, subrayaron que la onda explosiva se sintió en gran parte del sur de Cali, afectando de manera directa las viviendas y edificaciones cercanas al muro perimetral de la unidad militar.

“El vehículo fue activado en un punto donde la onda expansiva alcanzó áreas residenciales, causando la destrucción de vidrios, fachadas y afectando la integridad de las familias que habitan el sector”, señaló el Ejército.

El cantón militar ha entrado en estado de Acuartelamiento de Primer Grado. Se han cerrado las vías principales aledañas para permitir el trabajo de los técnicos antiexplosivos.