‘La escuela del crimen’: disidencias de las Farc tienen un megacampo de entrenamiento en manejo de drones en Jamundí y el Naya

Pero esto no se trata de ataques aislados o un atentados sin sentido, SEMANA conoció que detrás de esta ofensiva criminal con drones explosivos, está la materialización de un plan que las disidencias de Iván Mordisco pusieron a rodar hace más de un año en las montañas de Jamundí y la subregión del Naya.

Los elevan a una distancia imperceptible para el ojo humano y luego sueltan el artefacto. Es una forma de lucha para la cual aún no estamos preparados”, dijo a SEMANA uno de los militares que operan en Argelia. Todo esto forma parte del accionar de unas millonarias disidencias que pueden facturar hasta 29 millones de dólares al año, según denunció la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.

“Es importante decir que la financiación de las disidencias no es solo la coca, sino también la minería ilegal. Tenemos 14 sitios de minería ilegal que nos dan 33.000 gramos mensuales de oro, 12 hectáreas que están deforestadas, 465 gramos de mercurio que afectan nuestros ríos y, lo más importante, se ganan 29 millones de dólares al año con la minería ilegal”, señaló.

¿Por qué no hacen nada?

A pesar de que el campo de entrenamiento de las disidencias de las Farc es vox populi, e incluso los organismos de inteligencia tienen pruebas, aún no se ha realizado ni un solo operativo para desmantelar este lugar. SEMANA indagó con varios militares quienes, de manera extraoficial, señalaron que es una zona de difícil acceso por tierra, porque los criminales de Iván Mordisco tienen explosivos estratégicamente puestos sobre los bordes. La única posibilidad de ingreso es por vía aérea, pero por temas logístico y de combustible, no hay aprobación de más horas de vuelo.

“¿Qué ha pasado? Nosotros podemos trabajar día y noche, estamos trabajando de frente contra la criminalidad, pero no hay contundencia. El Gobierno nacional en algunas cosas nos ha apoyado, pero no hay contundencia en ese apoyo, solos no podemos. Tienen que aumentar el pie de fuerza, la logística, deben aumentar las horas de vuelo”, agregó la gobernadora del Valle.