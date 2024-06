Los drones de la muerte: SEMANA revela los secretos de la nueva y peligrosa estrategia de guerra de las disidencias de las Farc. Hay alarma por la seguridad nacional

La estremecedora imagen de las heridas en la espalda de un soldado profesional, víctima de un ataque terrorista de las disidencias de las Farc con drones cargados con explosivos, disparó esta semana las alarmas en Colombia. El atentado, ocurrido en la vereda Pepinal, en El Plateado (Cauca), es la prueba de que estos dispositivos aéreos no tripulados se convirtieron en la peor amenaza en medio del recrudecimiento de la guerra en el país durante el Gobierno Petro. Se trata de un plan macabro que recuerda lo que está pasando con los drones en Ucrania, donde colegios, ancianatos, hospitales y demás lugares protegidos por el derecho internacional humanitario son objetivo militar.

La utilización de drones por parte de las estructuras criminales tiene en máxima alerta a la fuerza pública, que ve cómo las disidencias están en una carrera de modernización y cambio de estrategia en la guerra para causar el mayor daño posible, a un menor costo, en sus acciones terroristas. Mientras tanto, a las Fuerzas Militares y de Policía les han recortado el presupuesto para las operaciones, muchas de sus aeronaves se encuentran en estado crítico y no pueden volar. La inteligencia también ha sido desmantelada y se ha mostrado incapaz de anticiparse, como en el pasado, para evitar los actos terroristas que se han visto, una y otra vez, especialmente en el Cauca y Valle del Cauca.

El empoderamiento de los criminales es tan evidente que al ministro de Defensa, Iván Velásquez, no le quedó otro remedio que reconocer que el ELN, las disidencias de las Farc, la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo usaron la tregua militar para aumentar sus capacidades.

Reunión secreta

El encuentro se dio en mayo de 2023, en zona rural de Cartagena del Chairá (Caquetá), con la mayor tranquilidad de los cabecillas, que sabían que no los iban a perseguir, gozaban de los beneficios del cese al fuego y no iban a ser atacados por la fuerza pública. Lo contrario significaría una grave violación de ese cese.

Mordisco no llegó con las manos vacías a la reunión. Según el informe de inteligencia conocido por SEMANA, el jefe de las disidencias llevó dos técnicos, expertos en el manejo de drones y explosivos, a quienes les ordenó capacitar a los primeros 15 integrantes de la organización criminal para que aprendieran cómo se manipulaban estos equipos tecnológicos para fines de guerra.

El encuentro, además, tuvo como objetivo hablar sobre la creación de nuevos frentes en los que sería incorporada la terrible técnica de atacar a la fuerza pública con drones con explosivos, siguiendo el ejemplo de lo que está pasando en Ucrania, en donde un alto porcentaje de la guerra con Rusia se ha dado mediante el uso de estos aparatos no tripulados. Por ahora, la estrategia se ha concentrado en Cauca, que hoy parece tierra de nadie, y donde las Fuerzas Militares y de Policía han perdido todo el control.

Pero, al parecer, las disidencias de Mordisco no son las únicas que están usando drones para actuaciones criminales. SEMANA conoció con fuentes de la fuerza pública que en el operativo que se ejecutó en el municipio de Belén de los Andaquíes, en Caquetá, en febrero de este año, en contra de alias John Tiempos, cabecilla financiero de la Segunda Marquetalia, de Iván Márquez, fueron decomisados tres drones que estarían siendo usados para extorsiones. Mientras tanto, el Gobierno está a días de iniciar el diálogo formal con esta organización criminal, teniendo a Venezuela como sede.

“Lo que hacen es que ellos mismos (las disidencias) modifican los drones, les instalan una especie de pinza y ahí meten las granadas. Los elevan a una distancia imperceptible para el ojo humano y luego sueltan el artefacto. Es una forma de lucha para la cual aún no estamos preparados”, dijo a SEMANA uno de los militares que operan en Argelia.

El reporte del Ejército sobre el ataque ejecutado por las disidencias de las Farc en la vereda Pepinal indica que contra los militares se lanzaron seis granadas bajo la modalidad de péndulo. Fueron liberadas en tres ataques simultáneos, lo que deja entrever que las disidencias están planeando con suficiente anterioridad los ataques que cometen contra los militares, pero las alertas de inteligencia no han sonado.

Otros métodos criminales

La estrategia viene acompañada con otras formas de violencia que combinan las disidencias cuando determinan que el dron no es el equipo más efectivo para un ataque. Los grupos criminales que forman parte de la paz total del Gobierno optaron por combinar diferentes métodos de guerra y armas. Hoy, en la región del Plateado y Argelia es casi imposible caminar.

Las disidencias, al tener las raíces vivas de la extinta guerrilla de las Farc, no abandonaron la repudiable práctica de instalar artefactos explosivos en la tierra, convirtiendo los caminos de herradura en verdaderos campos de la muerte para soldados, pobladores y animales.

“Nos pusieron unos 4.000 campos minados en las partes altas porque ellos no piensan permitir que nadie les llegue, las entradas al casco urbano están monitoreadas por cámaras de seguridad, las tres entradas vehiculares están llenas de explosivos controlados a control remoto”, le explicó a SEMANA el general Federico Mejía, comandante del Ejército en el Cauca, sobre la situación en Argelia.

El poderoso inventario

El caballo de Troya

En medio del recrudecimiento del conflicto hay un tema muy preocupante y que pone sobre la mesa el desmonte de la inteligencia y contrainteligencia del país. Esta semana pasó al retiro el general Óscar Vera, el último oficial que quedaba en el Ejército, de su grado, experto en dicha especialidad. Si bien lo habían trasladado a la Quinta Brigada, y algunos lo consideraban un general acomodado en el Gobierno, otros lamentan su salida por lo que significó Vera en las mejores épocas de la inteligencia de las Fuerzas Armadas. El nuevo comandante de la institución, el general Luis Emilio Cardozo, le pidió en privado que solicitara la baja. Hoy no hay un solo general experto en inteligencia en el Ejército, en medio de tantos desafíos que impone la criminalidad.

Cardozo es muy cercano al coronel en retiro Juan Carlos Mazo, hombre de confianza del ministro de Defensa, Iván Velásquez. De hecho, Mazo fue jefe de Cardozo en Indumil. Como si lo que está sucediendo con la inteligencia fuera poco, la venta ilegal a organizaciones criminales de parte de miembros de la fuerza pública, se convierte en una tragedia. SEMANA indagó en la Fiscalía, en la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, donde advirtieron la gravedad de estos hechos, que no son aislados, “por lo menos semanalmente son capturados militares o policías que hacen estas transacciones y no generan relevancia porque parecen casos aislados en diferentes regiones del país”.

No convencionales

Otra línea con la que sostienen la guerra en el país, prohibida por el derecho internacional de la guerra, son los métodos no convencionales: cilindros bomba, balones bomba, drones, minas antipersona, granadas artesanales, minas antitanque, minas “fantasma o borradoras”, trampas bajo tierra, cañón artesanal tipo antiaéreo, artefactos explosivos improvisados tipo sombrero chino y granadas trampeadas.

“Todo va en decadencia desde que surgieron los drones porque son muy precisos y tienen bajo costo. En Ucrania se están usando en una alta proporción, a tal punto que se plantea que ese país se convirtió en un laboratorio en el mundo en el uso de estos artefactos no tripulados para ataques”, señaló el oficial retirado. Dijo que las características de los drones permiten generar graves daños cuando se utilizan de forma criminal, como lo vienen haciendo las disidencias de las Farc. “Lo particular es que en Colombia las Fuerzas Militares no están preparadas para esto, ni siquiera Estados Unidos, y esto es una amenaza importante en el presente y futuro”, añadió.