Estas son las pruebas de la acusación de la Fiscalía contra el exgobernador Luis Alberto Monsalvo Gnecco. Dicho clan es hoy el principal aliado de Petro en el Cesar

Sin embargo, en la compra de dichos mercados se habrían presentado sobrecostos e irregularidades en cuanto a cantidad y calidad de los mercados que eran entregados. En la acusación hecha esta semana en contra de Monsalvo Gnecco ante la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía aseguró que estos contratos le fueron entregados, bajo un acuerdo de palabra, a personas que no contaban ni con la experiencia ni con la idoneidad para ejecutarlos.

“El reproche que hace la Fiscalía se centra en que aun cuando la función contractual estaba delegada al secretario general de la Gobernación, el gobernador (Monsalvo Gnecco) no se separó de esa función, pues asumió comportamientos activos para la estructuración de los documentos precontractuales”, agregó el fiscal en la acusación.

Es decir, Monsalvo Gnecco estuvo presente en todo lo relacionado con los estudios de mercado que terminaron con la entrega exprés de los contratos. La Fiscalía le reprochó al exgobernador no haber ejercido de manera adecuada sus funciones de control y vigilancia que “impidieran las irregularidades que se materializaron”.

Como si fuera poco, el entonces gobernador, como lo señalaron varios testigos cuyos nombres están en reserva, tuvo relación directa con un grupo de empresarios y contratistas con el fin de convencerlos de que participaran en esta licitación que estaba direccionada, según el expediente. “Haber amañado los procesos contractuales para adjudicarlos a determinados oferentes mediante el establecimiento de criterios económicos que no se ajustaban a las condiciones objetivas del mercado”, concluyó el fiscal.

Sin embargo, y en un modus operandi muy parecido al caso por el que fue acusado esta semana, el entonces mandatario departamental habría entregado a dedo y a una empresa que no contaba con los requisitos dicho contrato, afectando así la calidad de vida de los estudiantes que en el papel iban a ser beneficiarios.

Los Gnecco, aliados de Petro

El senador Gnecco y la gobernadora Sanjuán no son hoy los únicos del clan aliados de Petro. También está su fórmula a la Cámara por el Cesar, José Eliécer Salazar, a quien conocen en el Congreso como “gobiernista”, tal como ocurre con más del 90 por ciento de la Cámara Baja de La U.

José Alfredo Gnecco, quien vota mayoritariamente a favor del Gobierno en el Legislativo, no habla con la prensa, tampoco en el Congreso, ni se le conocen grandes proyectos o debates sobre los temas más importantes del país. Salazar, por su parte, no tuvo problema en reconocer, en su momento, su cercanía con el Gobierno. “Estamos manejando cordialidad con el presidente, así no sea de la línea nuestra, hay que manejarla porque se pasan cuatro años peleando con Petro y pierde la región”, le dijo a SEMANA.